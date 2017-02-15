В Самарской области введен первый в РФ за 15 лет государственный рыбозавод

Предприятие входит в структуру ФГБУ «Главрыбвод», подведомственного Росрыболовству и объединяющего государственные рыбоводные заводы. Работа завода нацелена на сохранение и восстановление запасов водных биоресурсов в Саратовском водохранилище. Его мощность составляет 2 млн штук молоди стерляди и 3,6 млн штук молоди щуки в год.

В открытии предприятия принял участие замминистра сельского хозяйства — руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. По его словам, приведенным в пресс-релизе, пуск завода является знаковым событием.

«Это первый государственный рыборазводный завод, построенный в России за последние 15 лет. Другие 106 объектов, которые сейчас входят в структуру Росрыболовства и занимаются воспроизводством водных биоресурсов, созданы еще во времена Советского Союза», — заявил он, добавив, что ведомство планирует наращивать мощности по воспроизводству ценных видов рыб и в других регионах.