Власти: Состояние строящегося метрополитена в Челябинске не представляет угрозу

Как уже сообщало агентство, в понедельник, 13 февраля, тема метро обсуждалась на встрече губернатора Бориса Дубровского с депутатом Госдумы Валерием Гартунгом. Парламентарий считает, что положение на объекте сейчас критическое, и чтобы избежать аварии, нужно принимать срочные меры по укреплению тоннеля.

Дмитрий Федечкин напомнил, что еще два года назад были приняты превентивные меры для недопущения обрушения тоннеля недостроенного метрополитена. «На текущий момент ситуация не чрезвычайная, а управляемая», — подчеркнул пресс-секретарь губернатора, отметив, что на таких техногенных объектах риски есть всегда.

Напомним, строительство метрополитена в Челябинске было начато в 1992 году. Поначалу стройка велась за счет бюджетов всех уровней, потом — только за счет региональной казны. Проектом первой очереди было предусмотрено возведение пяти станций (Тракторозаводская — Комсомольская площадь — Площадь Революции — Торговый центр — Проспект Победы) и перегонных тоннелей общей протяженностью 6,8 километра.