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14:29 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе состоится первая в этом году ярмарка вакансий для пенсионеров

УФА, 15 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В Уфе 16 февраля состоится первая в этом году ярмарка вакансий для людей предпенсионного или пенсионного возраста.

Как сообщили агентству «Башинформ» в Центре занятости населения Уфы, об участии в завтрашней ярмарке заявили 25 различных предприятий и организаций. В общей сложности они предложат соискателям порядка 300 рабочих мест.

Среди них — вакансии вахтера, горничной, дворника, заготовителя продуктов и сырья, инженера по проектно-сметной работе, контролера-обходчика, курьера, кухонного рабочего, повара, подсобного рабочего, расклейщика объявления, слесаря-сантехника, электрика.

Кроме того, на ярмарке традиционно представят весь спектр государственных услуг в сфере занятости, включая информирование о ситуации на рынке труда, компьютерную диагностику и консультации по профессиональной ориентации.

Все услуги оказываются бесплатно.

Место и время проведения ярмарки: бульвар Ибрагимова, 47/1, с 10 до 12 часов.

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