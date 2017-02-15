Иран обеспечит энергобезопасность Молдовы

По сообщению зарубежных СМИ, об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани на недавней встрече с президентом Республики Молдова Игорем Додоном, подчеркнув необходимость использования всех возможностей и потенциала для расширения всесторонних отношений между Тегераном и Кишиневом, передает NOI.md.

Иран готов обеспечивать большую часть потребностей Молдовы в энергоресурсах, сотрудничать в области транспорта, банковской сферы, наращивать двусторонний товарооборот.

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Хасан Рухани предложил познакомить потенциальных инвесторов и экономических агентов Ирана и Молдовы с экономическими возможностями другой страны.

Кроме того, иранский президент отметил, что коридор «Север-Юг», который соединит Северную Европу с Индией, может соединить железные дороги Ирана с Молдовой.

«Исламская Республика Иран, обладающая большим потенциалом в области нефти, газа, а также газовых конденсатов, может обеспечивать большую часть потребности Молдовы в энергетической сфере», — добавил президент Ирана Хасан Рухани.

Указав на значимость отношений в банковской сфере, он подчеркнул, что расширение связей в этой сфере может привести к расширению торгово-экономических отношений между двумя странами.

Президент Молдовы Игорь Додон также призвал к развитию всесторонних связей в энергетической, транспортной, банковской, сельскохозяйственной сферах. Он пригласил Хасана Рухани посетить Молдову.