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15:07 (мск), источник: Om1.ru

На Завертяева перемежевали земли под жилой массив

По одному проекту было заново образовано четыре участка, по другому — границы под городские леса.

На публичных слушаниях в департаменте архитектуры и градостроительства администрации Омска представили проекты межевания территории по улице Завертяева. Как рассказали в пресс-службе мэрии, ООО «Главомскархитектура» разработало их по заказу городского департамента строительства.

Первый проект предполагает образование границ земельных участков под один планируемый многоквартирный дом и один существующий многоквартирный дом, а также под магазин товаров первой необходимости. Им предусматривается появление четырех участков с учетом создания комфортной среды проживания, обеспечения доступа к объектам, их содержания и обслуживания.

 — Организация земельного участка общего пользования обусловлена необходимостью восполнения дефицита площадей детских площадок для жилых домов, — отметила технический директор ООО «Главомскархитектура» Юлия Хаверенко, представляя проект.

Согласно второму проекту, будут образованы границы участков, которые заняты городскими лесами, а также установлены противопожарные разрывов от границ лесных насаждений до поселения. Этим проектом за счет формирования 32 участков тоже предлагается строительство многоквартирного дома, дошкольного учреждения, объектов инженерной инфраструктуры, выделение земель общего пользования.

Как заключили в муниципалитете, документацию направят на утверждение.

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