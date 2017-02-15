Прожиточный минимум в Омской области урезали почти до 8,5 тысяч

На заседании облправительства, 15 февраля, была утверждена новая величина прожиточного минимума. Так, за четвёртый квартал 2016 года он составил в среднем 8442 руб. По словам главы минсоцтруда Владимира Куприянова, по сравнению с 3 кварталом эта величина снизилась на 3%.

Глава ведомства уточнил, что это связано с тем, что ряд товаров из потребительской корзины подешевел. Для трудоспособных омичей прожиточный минимум в четвертом квартале составил 8955 руб., для пенсионеров — 6834 руб. и для детей — 8546 руб.