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15:04 (мск), источник: PROUFU.ru

В 2017 году 120 сельских врачей в Башкирии получат по миллиону рублей

В 2017 году медицинским работникам, которые переехали на работу в село, из федерального бюджета выделены средства в сумме 72 млн. рублей, из средств РБ — 48 млн. рублей.

Источник: Proufu.ru

Таким образом, в текущем году по программе «Земский доктор» свой миллион рублей получат 120 врачей, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РБ.

Обязательными условиями для участников заявлены увеличенный до 50 лет возраст и высшее образование. Деньги им будут перечислены за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету территориального фонда ОМС из бюджета Федерального фонда ОМС, и средств бюджета субъекта Российской Федерации. Соотношение федерального и регионального финансирования составляет 60 и 40 процентов соответственно.

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