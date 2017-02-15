В 2017 году 120 сельских врачей в Башкирии получат по миллиону рублей

Таким образом, в текущем году по программе «Земский доктор» свой миллион рублей получат 120 врачей, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РБ.

Обязательными условиями для участников заявлены увеличенный до 50 лет возраст и высшее образование. Деньги им будут перечислены за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету территориального фонда ОМС из бюджета Федерального фонда ОМС, и средств бюджета субъекта Российской Федерации. Соотношение федерального и регионального финансирования составляет 60 и 40 процентов соответственно.