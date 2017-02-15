В 2017 г. планируют сдать восемь проблемных объектов долевого строительства

В среду, 15 февраля, первый вице-губернатор Александр Нефёдов провёл заседание межведомственной комиссии по урегулированию вопросов долевого строительства, сообщает правительство Самарской области.

Члены межведомственной комиссии со всеми заинтересованными сторонами обсудили текущую ситуацию по удовлетворению прав требований граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.

Открывая заседание Александр Нефёдов сообщил, что к вводу готовятся два проблемных объекта, а всего в текущем году должно быть сдано восемь таких объектов.

По информации заместителя председателя правительства Самарской области — министра строительства Александра Баландина, в 2016 году введено в эксплуатацию семь проблемных объектов и удовлетворены права требований 1123 обманутых дольщиков. В текущем году запланирована сдача восьми проблемных объектов, что позволит удовлетворить более 1200 граждан.

В целях передачи новым инвесторам-застройщикам проблемных объектов, по которым ситуация не урегулирована, в первом полугодии 2017 года планируется проведение четырёх конкурсов. Два проблемных объектов находятся в Самаре — ул. Садовая/Вилоновская (застройщик ЗАО ИСК «Средневолжскстрой» — банкрот), ул. Владимирская/проспект К. Маркса (застройщик ООО «Кросс — банкрот) и один проблемный объект в Тольятти (квартал 20, Южное шоссе, застройщик ООО «ХимТехТранс» — банкрот). Кроме того, будет реализован еще один инвестиционный проект, который позволит удовлетворить нарушенные права требований граждан.

Правительство Самарской области разработало и утвердило нормативно-правовую базу, необходимую для завершения работы по строительству проблемных объектов и удовлетворению прав требований участников долевого строительства с использованием компенсационных мероприятий. Однако на сегодняшний день отсутствует необходимое количество компенсационных земельных участков, которые предоставляются добросовестным застройщикам, взявшим обязательства по достройке проблемных объектов. В связи с этим, по итогам заседания, главам муниципальных образований, на территории которых имеются такие объекты, поручено сформировать актуальные предложения для инвесторов.

Кроме того, на заседании принято решение о привлечении правоохранительных и надзорных органов к проблемам дольщиков на объектах, которые возводит ООО «Строй-Ком» (Самара, ул. Советской Армии, 240 Б), ЖСК «Татищев — 2» (Тольятти, Автозаводский район, квартал 3 А) и ООО «Солнечная долина» (Волжский район, поселок Заярье, КП «Дубрава»).