Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Алисы до Мальвины: что стало с кумирами из фильмов детства
Фрукты и овощи сделают счастливым всего за две недели
Глава ЛНР о блокаде поставок угля на Украину: "Инициатива Киева"
Максим Виторган не хочет расставаться с младшим сыном
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Счастливы вместе: портреты пар, отметивших 50, 60 и 70 лет бракаФотогалерея супругов, которым уже давно не нужно доказывать свои чувства в День святого Валентина. Как отмечают крупные годовщины свадеб пары со всего света
У Андрея Аршавина родилась дочь
5 продуктов, которые на самом деле можно давать ребенку
Известная актриса задолжала более полумиллиона долларов
Подвергшаяся насилию доктор в тяжелом состоянии
Коллектив Лепса ушёл от певца в полном составе - СМИ
В Москве негодуют: СМИ о действиях США на Украине
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Стефания Маликова поделилась архивными фотографиями
Морковь добавляет мужчинам привлекательности
Назван новый фактор риска рака груди
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
1159-я церемония вручения премии «Грэмми»
9Колесница для королевских похорон
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
10Авария на крупнейшей в США плотине
15:19 (мск), источник: АиФ Самара

В 2017 г. планируют сдать восемь проблемных объектов долевого строительства

Сдача восьми проблемных объектов, позволит удовлетворить требования более 1200 обманутых дольщиков.

В среду, 15 февраля, первый вице-губернатор Александр Нефёдов провёл заседание межведомственной комиссии по урегулированию вопросов долевого строительства, сообщает правительство Самарской области.

Члены межведомственной комиссии со всеми заинтересованными сторонами обсудили текущую ситуацию по удовлетворению прав требований граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.

Открывая заседание Александр Нефёдов сообщил, что к вводу готовятся два проблемных объекта, а всего в текущем году должно быть сдано восемь таких объектов.

По информации заместителя председателя правительства Самарской области — министра строительства Александра Баландина, в 2016 году введено в эксплуатацию семь проблемных объектов и удовлетворены права требований 1123 обманутых дольщиков. В текущем году запланирована сдача восьми проблемных объектов, что позволит удовлетворить более 1200 граждан.

В целях передачи новым инвесторам-застройщикам проблемных объектов, по которым ситуация не урегулирована, в первом полугодии 2017 года планируется проведение четырёх конкурсов. Два проблемных объектов находятся в Самаре — ул. Садовая/Вилоновская (застройщик ЗАО ИСК «Средневолжскстрой» — банкрот), ул. Владимирская/проспект К. Маркса (застройщик ООО «Кросс — банкрот) и один проблемный объект в Тольятти (квартал 20, Южное шоссе, застройщик ООО «ХимТехТранс» — банкрот). Кроме того, будет реализован еще один инвестиционный проект, который позволит удовлетворить нарушенные права требований граждан.

Правительство Самарской области разработало и утвердило нормативно-правовую базу, необходимую для завершения работы по строительству проблемных объектов и удовлетворению прав требований участников долевого строительства с использованием компенсационных мероприятий. Однако на сегодняшний день отсутствует необходимое количество компенсационных земельных участков, которые предоставляются добросовестным застройщикам, взявшим обязательства по достройке проблемных объектов. В связи с этим, по итогам заседания, главам муниципальных образований, на территории которых имеются такие объекты, поручено сформировать актуальные предложения для инвесторов.

Кроме того, на заседании принято решение о привлечении правоохранительных и надзорных органов к проблемам дольщиков на объектах, которые возводит ООО «Строй-Ком» (Самара, ул. Советской Армии, 240 Б), ЖСК «Татищев — 2» (Тольятти, Автозаводский район, квартал 3 А) и ООО «Солнечная долина» (Волжский район, поселок Заярье, КП «Дубрава»).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Я воевал, а ты немецкий хлеб жрал». Как в СССР встречали военнопленных
Путин назначил руководителя ФССП врио главы Карелии
Депутаты Европарламента поддержали торговое соглашение с Канадой
Трамп объяснил, почему его команду обвиняют в связях с Россией
В Литве советуют Лукашенко выбрать между Россией и Евросоюзом
В МВД предлагают сдавать в багаж алкоголь из магазинов duty free
Олимпийская чемпионка рассказала о «развалюхах» в сборной России
Минобороны опубликовало съемки новейшего истребителя Су-35
Спорт
Король против «Королевского клуба»: анонс матчей ЛЧ Сегодня состоятся, пожалуй, самые любопытные встречи 1/8 финала Лиги чемпионов.
Авто
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней» Представитель автозавода раскрыл перечень недочетов первого кроссовера марки Lada, которые устранили инженеры
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
От Алисы до Мальвины: что стало с кумирами из фильмов детства Мы все это делали: влюблялись в героев любимых фильмов и актеров, которые их сыграли. Вспоминаем 10 главных секс-символов советских подростков и рассказываем, как сложились их карьеры после судьбоносных ролей
Недвижимость
Москвичам вернули переплаченные за ЖКУ деньги
Проценты по ипотеке можно будет платить чаще раза в месяц
В России увеличили налог на недостроенные дома
Здания, построенные во имя любви (фото)
Леди
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото) А вам слабо пройти пешком 200 километров, переехать в другую страну, стать художницей или преподавателем йоги?
Дети
Бывшая няня детей Пугачевой рассказала, как Примадонна воспитывает сына и дочь Лиза и Гарри Галкины живут в разных комнатах и учат французский.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь