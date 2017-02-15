В 2017 г. планируют сдать восемь проблемных объектов долевого строительства
Сдача восьми проблемных объектов, позволит удовлетворить требования более 1200 обманутых дольщиков.
Сдача восьми проблемных объектов, позволит удовлетворить требования более 1200 обманутых дольщиков.
В среду, 15 февраля, первый
Члены межведомственной комиссии со всеми заинтересованными сторонами обсудили текущую ситуацию по удовлетворению прав требований граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.
Открывая заседание Александр Нефёдов сообщил, что к вводу готовятся два проблемных объекта, а всего в текущем году должно быть сдано восемь таких объектов.
По информации заместителя председателя правительства Самарской области — министра строительства Александра Баландина, в 2016 году введено в эксплуатацию семь проблемных объектов и удовлетворены права требований 1123 обманутых дольщиков. В текущем году запланирована сдача восьми проблемных объектов, что позволит удовлетворить более 1200 граждан.
В целях передачи новым
Правительство Самарской области разработало и утвердило
Кроме того, на заседании принято решение о привлечении правоохранительных и надзорных органов к проблемам дольщиков на объектах, которые возводит ООО «Строй-Ком» (Самара, ул. Советской Армии, 240 Б), ЖСК «Татищев — 2» (Тольятти, Автозаводский район, квартал 3 А) и ООО «Солнечная долина» (Волжский район, поселок Заярье, КП «Дубрава»).