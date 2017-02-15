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15:44 (мск), источник: Nakanune.ru

На вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга предложение растет, а цены падают

На вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга предложение растет, а цена падает. По состоянию на 13 февраля средняя цена предложения одного квадратного метра общей площади квартир, выставленных на продажу, по данным аналитического отдела Уральской палаты недвижимости, составила порядка 67,8 тыс. руб.

Как сообщили Накануне.RU в УПН, за последние четыре недели показатель опустился на 0,4%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3%. Объем предложения на вторичном рынке в течение последнего месяца постепенно увеличивался. За это время его значение выросло на 6% или примерно на 600 объектов.

В настоящее время в Екатеринбурге выставляется на продажу через агентства недвижимости около 10 тыс. квартир и почти 1,7 тыс. комнат в коммуналках. В городах-спутниках — Арамили, Березовском, Верхней Пышме и Среднеуральске — предлагается к покупке еще около 900 квартир. Сроки экспозиции остаются в пределах 4,5−5 месяцев.

Как уточнили в УПН, в отдельных территориальных сегментах в последнее время также фиксируются в основном отрицательные корректировки цен. В центре города и в первом поясе показатели опустились на 0,1−0,2%. Жилье в самом дорогом районе предлагается по 95,8 тыс. руб. за квадратный метр, а в приближенных к нему районах по 72,7 тыс. руб. Во втором и третьем поясах корректировка была более существенной. Здесь средний показатель опустился на 0,4% и 0,6% соответственно. Во втором поясе квадратный метр теперь можно купить по 61,8 тыс. руб. а в третьем — по 56,7 тыс. руб. Наибольшие изменения фиксировались в четвертом поясе, причем их значение было положительным. За четыре недели стоимость жилья в отдаленных районах поднялась на 0,9% и достигла уровня 48,8 тыс. руб.

Из различных типов объектов наиболее существенное снижение показателей за четыре недели наблюдалось у «пентагонов». Они подешевели на 0,7%, а средняя цена для таких объектов составила порядка 61 тыс. руб. Заметно упали цены и на «спецпроекты». Квартиры с современных домах теперь предлагают по 76,6 тыс. руб. за квадратный метр, то есть на 0,5% дешевле, чем в середине января. На 0,4% снизился показатель для квартир «улучшенной планровки». Он составил на этой неделе 64,2 тыс. руб. за кв.м. «Полнометражки» подешевели только на -0,2%. Их продают по 58,2 тыс. руб. за «квадрат». В то же время в сегментах «хрущевок» и «брежневок» наблюдалась положительная динамика. Они подорожали на 0,1−0,2%. Первые теперь продают по 60,2 тыс. руб. за кв.м., а вторые — по 59,4 тыс.

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