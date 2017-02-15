На вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга предложение растет, а цены падают

Как сообщили Накануне.RU в УПН, за последние четыре недели показатель опустился на 0,4%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3%. Объем предложения на вторичном рынке в течение последнего месяца постепенно увеличивался. За это время его значение выросло на 6% или примерно на 600 объектов.

В настоящее время в Екатеринбурге выставляется на продажу через агентства недвижимости около 10 тыс. квартир и почти 1,7 тыс. комнат в коммуналках. В городах-спутниках — Арамили, Березовском, Верхней Пышме и Среднеуральске — предлагается к покупке еще около 900 квартир. Сроки экспозиции остаются в пределах 4,5−5 месяцев.

Как уточнили в УПН, в отдельных территориальных сегментах в последнее время также фиксируются в основном отрицательные корректировки цен. В центре города и в первом поясе показатели опустились на 0,1−0,2%. Жилье в самом дорогом районе предлагается по 95,8 тыс. руб. за квадратный метр, а в приближенных к нему районах по 72,7 тыс. руб. Во втором и третьем поясах корректировка была более существенной. Здесь средний показатель опустился на 0,4% и 0,6% соответственно. Во втором поясе квадратный метр теперь можно купить по 61,8 тыс. руб. а в третьем — по 56,7 тыс. руб. Наибольшие изменения фиксировались в четвертом поясе, причем их значение было положительным. За четыре недели стоимость жилья в отдаленных районах поднялась на 0,9% и достигла уровня 48,8 тыс. руб.

Из различных типов объектов наиболее существенное снижение показателей за четыре недели наблюдалось у «пентагонов». Они подешевели на 0,7%, а средняя цена для таких объектов составила порядка 61 тыс. руб. Заметно упали цены и на «спецпроекты». Квартиры с современных домах теперь предлагают по 76,6 тыс. руб. за квадратный метр, то есть на 0,5% дешевле, чем в середине января. На 0,4% снизился показатель для квартир «улучшенной планровки». Он составил на этой неделе 64,2 тыс. руб. за кв.м. «Полнометражки» подешевели только на -0,2%. Их продают по 58,2 тыс. руб. за «квадрат». В то же время в сегментах «хрущевок» и «брежневок» наблюдалась положительная динамика. Они подорожали на 0,1−0,2%. Первые теперь продают по 60,2 тыс. руб. за кв.м., а вторые — по 59,4 тыс.