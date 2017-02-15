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15:48 (мск), источник: Om1.ru

«Газпром нефть» пополнила областную казну на 5 млрд рублей

Омский НПЗ продолжает сохранять статус крупнейшего налогоплательщика региона.

В Омске состоялась пресс-конференция с участием генерального директора «Газпромнефть-Омского НПЗ» Олега Белявского. На встрече с журналистами были подведены итоги года, а также озвучены планы предприятия.

В частности, по словам Белявского, 28 подразделений «Газпром нефти» пополнили областной бюджет на сумму более 5 млрд рублей. Увеличить налоговые поступления даже в непростой год для российской экономики удалось, в том числе, и за счет применения процессинговой схемы на предприятии. Именно это отличает омский нефтезавод от «Лукойла», с которым его постоянно сравнивают.

Олег Белявский, гендиректор Омского НПЗ:

— Не знаю, почему нас сравнивают с «Лукойлом». Ничего не могу сказать — я не знаю, как работает «Лукойл». Но я точно знаю, что все вертикально интегрированные компании работают именно по схеме процессинга. Она позволяет каждому в процессе поставки, переработки и продажи нефти заниматься своим делом. А заниматься именно своим делом — значит заниматься им глубоко и профессионально. Завод получает от компании нефть, и по заранее определенной стоимости перерабатывает ее, отгружает в резервуары и получает за это вознаграждение. Дальше это уже забота другого подразделения. Мы свою работу выполняем профессионально. Почему я могу это сказать — потому что Омский завод по всем показателям значительно отличается от других, в том числе «Лукойла». Схема процессинга позволяет уверенно смотреть в будущее в плане финансирования.

Кроме того, процессинговая схема позволяет равномерно распределить расходы на социальные проекты, зарплату сотрудникам и налоговые отчисления на весь период планирования. «При схеме процессинга мы четко понимаем свои доходы, область и город понимает, сколько в месяц будет отчислений, и может на них рассчитывать, строить свои планы», — добавил Олег Белявский.
Также на пресс-конференции были затронуты вопросы о дальнейшем развитии предприятия. В частности, Олег Белявский рассказал, что компания «Газпром нефть» приняла решение о строительстве очистных сооружений на нефтезаводе, которое оценивается в 19 млрд рублей.

Олег Белявский, гендиректор ОНПЗ:

 — Такого проекта в России нет нигде. Это то, чем может гордиться компания, и чем может гордиться Омская область, ведь такие инвестиции направлены и на дополнительные рабочие места. У нас будут работать подрядчики, мы будем заказывать оборудование, которое производится на наших предприятиях. Мы имеем связи с 60 производственными предприятиями Омска. Будет востребована их продукция, соответственно — обеспечены рабочие места. Вот так, казалось бы — шаг за шагом, но мы, планомерно проводя модернизацию нашего предприятия, тем самым участвуем в развитии региона.

Справка: Процессинг в сфере нефтепереработки представляет собой схему, когда нефть материнской компании перерабатывает ее «дочка». Предприятие возвращает собственнику сырья готовые нефтепродукты и получает плату за свои услуги.

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