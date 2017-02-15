В Минске под припаркованной машиной под землей лопнула водопроводная труба
На улице Воронянского, во дворе одного из домов, произошло ЧП — под стоящим на парковке автомобилем Nissan лопнула труба водопровода, передает ABW.BY.
На улице Воронянского, во дворе одного из домов, произошло ЧП — под стоящим на парковке автомобилем Nissan лопнула труба водопровода, передает ABW.BY.
По мнению очевидца, водителю машины повезло, что по трубе текла холодная вода и давление было небольшое. При большом давлении и с горячей водой автомобиль мог бы провалиться в очень глубокую вымоину.
Да и с этой ямы, заполненной водой, пришлось «доставать» Nissan при помощи эвакуатора.