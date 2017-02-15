Пермские власти поддержат добросовестных рекламщиков

Цель применения понижающего коэффициента 0,8 в первую очередь обусловлена необходимостью экономической поддержки сферы легального рекламного бизнеса, сообщили в пресс-службе мэрии.

При применении понижающего коэффициента платежи по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций сопоставят с ценами других муниципалитетов Приволжского федерального округа.

Преференцию предполагается установить при условии отсутствия задолженности по всем заключенным договорам, а также отсутствием самовольно установленных и незаконно размещенных рекламных конструкций.

Планируется, что данные критерии позволят улучшить платежную дисциплину, а также сократить рост самовольно установленных и незаконно размещенных рекламных конструкций. Вопрос будет рассмотрен на февральском заседании пермской гордумы.