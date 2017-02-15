Доллар и евро обвалились к минимумам за 13,5 и 14,5 месяцев

Евро потерял сразу 1,2% стоимости или 2,4 копейки до 1,9716 белорусского рубля. Это самая низкая цена с 7 декабря 2015 года. В течение последних пяти торгов курс евровалюты рухнул на 7,74 копейки.

Курс доллара уменьшился на 1,54 копейки или 0,82% до 1,865 белорусского рубля. Это минимальное значение за 408 дней. Доллар падает уже пятый раз подряд. Суммарные потери за это время составили 5,75 копейки.

Сотня российских рублей укрепилась на 2,22 копейки или 0,68% до 3,2805 белорусского рубля и оказалась на максимальном уровне за последние 4 недели. Рубль РФ за последние три дня подорожал на 4,69 копейки.

В итоге корзина валют подешевела на 0,16%.

Напомним, на торгах во вторник, 14 февраля, белорусский рубль также разгромил доллар и евро.