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15:49 (мск), источник: Lenta.Ru

Стали известны сроки введения программы помощи малоимущим россиянам

Программа продовольственной помощи малоимущим гражданам может начать работу в 2018 году, заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Об этом сообщает ТАСС.

Источник: Reuters

«Если мы даже акцептуем в правительстве программу, то она начнет работать в лучшем случае со следующего бюджетного цикла, то есть со следующего года», — отметил министр.

Сумму средств, которые могут быть выделены на программу, он не назвал. Также чиновник добавил, что сейчас главной целью является выявить категории граждан, нуждающихся в помощи.

7 февраля Мантуров заявил о планах Минпромторга и Минфина запустить программу продовольственной помощи населению в 2017 году. «Мы очень рассчитываем, что в этом году мы стартанем с этой программой», — говорил министр.

Схема поддержки незащищенных слоев населения была представлена правительству в 2015 году. Платежным инструментом по программе помощи малоимущим было предложено назначить карту «Мир». На эти карты будут зачисляться средства, которые можно будет тратить на определенные категории произведенных в России продуктов питания. На такие товары, как алкоголь, сигареты и импортные продукты действие карты распространяться не будет.

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