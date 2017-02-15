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16:00 (мск), источник: Nakanune.ru

В Челябинске за неделю бензин и дизельное топливо подорожали на 30 копеек

На челябинских заправках произошло увеличение розничной цены на бензин и дизельное топливо.

Источник: Reuters

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Челябинского УФАС.

Антимонопольщики в период с 6 по 12 февраля зафиксировали, что произошло увеличение розничной цены на бензин ООО «Газпромнефть-Урал» АИ-92 и АИ-95 — на 20 коп., ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» АИ-92, АИ-95, ДТ — на 30 коп.

Таким образом, стоимость дизельного топлива на челябинских АЗС варьируется от 38,1 руб. до 39, что произошло увеличение розничной цены на бензин ООО «Газпромнефть-Урал» АИ-92 и АИ-95 — на 20 коп., бензин АИ-92 от 33,6 руб. до 35, что произошло увеличение розничной цены на бензин ООО «Газпромнефть-Урал» АИ-92 и АИ-95 — на 20 коп., а АИ-95 от 37,1 руб. до 38,45 руб.

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