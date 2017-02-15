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17:43 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Около 30 млн рублей получит Азов на формирование комфортной городской среды

30 млн рублей получит Азов в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», сообщается на сайте донского правительства.

«Азов, наряду с Ростовом-на-Дону, Таганрогом, Донецком, Гуково и Зверево, — один из городов, которые станут участниками программы уже в 2017 году. В рамках программы муниципалитет получит около 30 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Выделяемые города деньги пойдут, в частности, на реконструкцию парка «Юность».

Сообщается, что эскизный проект реконструкции парка был представлен на общественных слушаниях. По их итогам решено в течение двух недель внести изменения в проект, после чего вновь представить его на суд общественности.

Также принято решение о переименовании «Юности» в «Парк памяти», поскольку он расположен на месте старого городского кладбища.

Реконструировать парк предполагается до конца года.

Напомним, в 2017 году в Ростовской области на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» планируется направить свыше 1 млрд рублей. Средства пойдут на благоустройство дворов, а также парков, скверов, набережных и т. п.

Деньги на реализацию проектов благоустройства муниципалитеты будут получать на конкурсной основе.

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