Около 30 млн рублей получит Азов на формирование комфортной городской среды
30 млн рублей получит Азов в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», сообщается на сайте донского правительства.
30 млн рублей получит Азов в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», сообщается на сайте донского правительства.
«Азов, наряду с
Выделяемые города деньги пойдут, в частности, на реконструкцию парка «Юность».
Сообщается, что эскизный проект реконструкции парка был представлен на общественных слушаниях. По их итогам решено в течение двух недель внести изменения в проект, после чего вновь представить его на суд общественности.
Также принято решение о переименовании «Юности» в «Парк памяти», поскольку он расположен на месте старого городского кладбища.
Реконструировать парк предполагается до конца года.
Напомним, в 2017 году в Ростовской области на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» планируется направить свыше 1 млрд рублей. Средства пойдут на благоустройство дворов, а также парков, скверов, набережных
Деньги на реализацию проектов благоустройства муниципалитеты будут получать на конкурсной основе.