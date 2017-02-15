Из-за новых тарифов ЗСД от магистрали отказались 23 тысячи водителей

Как ранее сообщалось, с 4 февраля центральный участок ЗСД стал платным, после чего дирекция изменила тарифные зоны всего Западного скоростного диаметра — дорога была поделена на 5 ценовых зон. Стоимость каждой из пяти зон составляет 60 рублей. До 4 февраля поток машин на ЗСД составлял около 230 тысяч машин в сутки, при пиковых нагрузках — 240 тысяч машин. Соответственно, после сокращения на 10% трафик ЗСД составляет около 207 тысяч автомобилей.

«Практика свидетельствует, что показатели транспортного потока после снижения вследствие тарифных изменений плавно восстанавливаются в течение 2−3 месяцев, а затем переходят к постепенному росту», — прогнозируют в пресс-службе.

В компании отмечают, что после изменения тарифов на ЗСД автомобилисты стали чаще приобретать транспондеры — раскупается порядка 1000 устройств в сутки.

«В стандартном режиме выдавалось 200 — 300 транспондеров в день, то есть рост кратный», — сравнили в МСС.

Напомним, в 2016-м для пользователей транспондеров была запущена система Flow+, которая позволяет оплачивать поездку не по зонам, а более корректно — от точки въезда на ЗСД до точки выезда.

По оценке компании, всю протяженность диаметра проезжает относительно небольшое количество пользователей.

«Самая востребованная развязка — Богатырский проспект. Самые востребованные маршруты: Богатырский — набережная Макарова, Богатырский — КАД (Юг), Макарова — КАД (Юг), Екатерингофка — КАД (Юг)», — проанализировали в пресс-службе.

Напомним, за строительство и запуск ЗСД отвечала компания «Магистраль Северной столицы». В соответствии с концессионным соглашением, которое подписывалось еще при губернаторе Валентине Матвиенко, МСС будет эксплуатировать трассу и собирать плату за проезд до 2042 года.