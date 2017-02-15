В школы Омской области поступит 68 автобусов для детей

В рамках федеральной программы в 2017 году регион получит 68 школьных автобусов. Их образовательные учреждения смогут использовать для того, чтобы привозить учеников из отдаленных поселений.

Таких школьников насчитывается более 11 тысяч, сообщили в пресс-службе облправительства. При этом регулярное обновление автопарка должно проводиться по истечении 10-летнего срока эксплуатации, и на сегодняшний день подлежат замене более 70 автобусов.

Виктор Назаров, губернатор Омской области:

— Федеральная программа работает, мы в прошлом году получили порядка 35 автобусов. В 2017 году на Омскую область выделяется 68 автобусов. Постараемся разделить их на все районы, которые в транспортных средствах нуждаются.

Вместе с тем госпрограмма «Школьный автобус» рассчитана только до июня этого года. В дальнейшем либо сохранится федеральная поддержка, либо регион будет искать средства в собственном бюджете.