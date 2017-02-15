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17:51 (мск), источник: ИА Татар-информ

Президент РТ заявил о важности создания корпоративного университета для подготовки кадров АПК

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). На заседании коллегии Минсельхозпрода РТ Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил о необходимости создания корпоративного университета для подготовки кадров в сфере АПК.

«Важный вопрос — подготовка кадров для сферы АПК. Многое делается, но есть необходимость создания на базе института повышения квалификации корпоративного университета. В нем должны обучать люди, имеющие серьезный опыт. В ОЭЗ “Алабуга” создан корпоративный университет, там работают менеджеры мирового уровня и обучают специалистов, востребованных для нужд особой экономической зоны. Такая площадка очень нужна», — сказал лидер республики.

Он напомнил, что продолжается реализация программ по субсидированию предприятий в части закупки сельскохозяйственной техники и оборудования. «Мы активно продолжаем программу обновления техники. У нас есть достойные сельхозмашины. Надо поддерживать местных производителей такой техники», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Он заметил, что для проведения посевной кампании сельхозпредприятиям необходимо топливо. «Главный вопрос — топливо. Каждый год мы обращаемся за помощью к группе компаний “ТАИФ” и “Татнефти”», — констатировал Президент РТ, добавив, что в настоящее время определяются базовые цены.

Для реализации произведенной сельхозпродукции татарстанский лидер призвал использовать и новые формы торговли, например, интернет. По его мнению, нужно привлекать фермеров к интернет-торговле, поскольку многие из них производят уникальную, востребованную продукцию.

В завершение своего выступления Рустам Минниханов поблагодарил муниципальные районы за проведение сельскохозяйственных ярмарок. «Это поддержка населения качественными продуктами», — заключил он.

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