Инфляция в России с 7 по 13 февраля оказалась нулевой

В предыдущие четыре недели — с 10 по 16 января, с 17 по 23 января, с 24 по 30 января и с 31 января по 6 февраля — инфляция составляла по 0,1%. С 1 по 9 января рост цен в России был зафиксирован на уровне 0,3%.

Для сравнения: в феврале 2016 года инфляция в России была на уровне 0,6%, с начала года — 1,6%.

За прошедшую неделю цены на масло сливочное выросли на 0,4%, колбасу полукопченую, молоко, сметану, творог, сыры, макароны и вермишель — на 0,2−0,3%. Одновременно сахар-песок стал дешевле на 0,9%, крупа гречневая — на 0,7%, свинина, яйца куриные и масло подсолнечное — на 0,3−0,4%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,2%, в том числе на лук -1,5%, морковь — 0,7%, картофель — 0,6%, капусту белокочанную и огурцы свежие — 0,4%. В то же время свежие помидоры стали дешевле на 0,2%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо выросли на 0,1%.