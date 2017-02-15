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17:08 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

«Теплоэнерго» планирует закрыть пять котельных в Нижнем Новгороде в 2017 году

ОАО «Теплоэнерго» планирует закрыть пять котельных в Нижнем Новгороде в 2017 году. Об этом сообщил директор по развитию и инвестициям «Теплоэнерго» Юрий Девяткин на заседании комиссии Гордумы по городскому хозяйству 15 февраля.

По его словам, в 2016 году компания приступила к разработке документации по переводу «низкоэффективных котельных на более крупные источники тепла».

«В 2017 году планируется закрыть котельные на ул. Гордеевской, Куйбышева, Мурашкинская — с переключением потребителей на Сормовскую ТЭЦ, а также котельных на ул. Семашко и Барминская — переключаем их на Нагорную теплоцентраль», — рассказал Юрий Девяткин.

Он также сообщил, что в 2016 году на реконструкцию тепловых сетей компания направила 420 млн рублей. «В прошлом году мы переложили 26,5 км теплотрасс», — рассказал Девяткин.

Напомним, что в ноябре 2016 года началась подготовка предложений по передаче сетей теплоснабжения в рамках концессии. По данному договору «Теплоэнерго» планирует вложить до 25 млрд рублей. Администрация Нижнего Новгорода рассматривает возможность заключения договора к началу 2018 года.

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