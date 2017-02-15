Минземимущество Татарстана обнаружило 380 тыс. гектаров невостребованной земли

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Согласно обобщенной информации от палат имущественных и земельных отношений муниципальных районов Республики Татарстан на 1 января 2017 года, в регионе выявлены 70 тыс. 461 невостребованная земельная доля на общей площади 380,4 тыс. га. Об этом сообщает пресс-служба Министерства земельных и имущественных отношений РТ.

В 40 муниципальных районах судебными решениями признано право муниципальной собственности на земельные участки общей площадью 232,8 тыс. га. Зарегистрировано право собственности муниципальных образований на земельные участки общей площадью 197 тыс. га.