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17:24 (мск), источник: ИА Татар-информ

Минземимущество Татарстана обнаружило 380 тыс. гектаров невостребованной земли

На территориях с указанной суммарной площадью находятся более 70 тысяч земельных долей.

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Согласно обобщенной информации от палат имущественных и земельных отношений муниципальных районов Республики Татарстан на 1 января 2017 года, в регионе выявлены 70 тыс. 461 невостребованная земельная доля на общей площади 380,4 тыс. га. Об этом сообщает пресс-служба Министерства земельных и имущественных отношений РТ.

В 40 муниципальных районах судебными решениями признано право муниципальной собственности на земельные участки общей площадью 232,8 тыс. га. Зарегистрировано право собственности муниципальных образований на земельные участки общей площадью 197 тыс. га.

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