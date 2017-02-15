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17:39 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Суды рассматривают шесть исков горадминистрации по самовольным постройкам в Нижнем Новгороде на февраль 2017 года

Суды рассматривают шесть исков горадминистрации по предположительно самовольным постройкам в Нижнем Новгороде на февраль 2017 года. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в управлении административно-технического и муниципального контроля администрации Нижнего Новгорода 15 февраля.

Согласно предоставленной информации, в судах рассматривается шесть исковых заявлений о признании построек самовольными и их дальнейшем сносе: по д.114 на ул. Родионова (новое здание, предположительно общественного назначения); д. 181 по ул. Ванеева (магазин); д. 183 по ул. Ванеева (предположительно здание общественного назначения, по документам — индивидуальное жилищное строительство); д. 187 по ул. Ошарской (предположительно гостиница); д. 75 по ул. Слобода Печеры (предположительно гостиница и объект дорожного сервиса в садоводческом некоммерческом товариществе «Ракета»).

В управлении также отметили, что в 2015 году органу местного самоуправления предоставлено право во внесудебном порядке признавать постройки самовольными и сносить их в соответствие со ст. 222 Гражданского кодекса РФ (Самовольная постройка), которая «серьезно доработана».

«Информация об объектах, в отношении которых пока еще проводится проверка (таких в Нижнем Новгороде, по данным горадминистрации, 143), может быть предоставлена только после подтверждения нарушений», — добавили в управлении.

Напомним, в декабре 2016 года суд признал самовольной постройкой шестиэтажное здание на Гребном канале (ул. Слобода Печеры, 75) и постановил снести его. Администрация в качестве истца тогда указывала, что объект расположен в зоне индивидуальной жилой застройки, однако имеет шесть этажей, а потому не является объектом ИЖС.

По данным на 15 февраля 2017 года решение в силу еще не вступило — оно оспаривается ответчиком в Нижегородском областном суде.

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