Силуанов заявил, что является сторонником плоской шкалы НДФЛ

В РФ уже более 16 лет действует плоская шкала НДФЛ в 13%.

Силуанов напомнил, что в обществе и среди экспертов существуют разные точки зрения на проблему взимания подоходного налога. Одни предлагают ввести прогрессивную шкалу НДФЛ и, таким образом, перейти к якобы более справедливому налогообложению граждан, другие — сохранить плоскую шкалу.

«Я, правда сказать, остаюсь сторонником плоской шкалы налогообложения, поскольку считаю, что любые прогрессии — они будут действовать отрицательно, во-первых, с точки зрения администрирования и с точки зрения борьбы с теми нелегальными зарплатами, которые сегодня есть», — сказал Силуанов, выступая в среду перед студентами Финансового университета при правительстве РФ.

Говоря о дифференциации мер обложения доходов граждан, министр сказал, что здесь можно действовать через более высокий уровень налогообложения имущества.

«Во всяком случае, можно облагать не доходы, а то имущество, которое есть у граждан, более богатых, более высокие … (налоги — ред.) платить. Соответственно, у кого меньше имущества — тот будет практически освобожден от налогообложения», — пояснил глава Минфина.