Силуанов заявил, что является сторонником плоской шкалы НДФЛ
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости/Прайм. Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что является сторонником действия плоской шкалы налогообложения доходов физических лиц.
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости/Прайм. Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что является сторонником действия плоской шкалы налогообложения доходов физических лиц.
В РФ уже более 16 лет действует плоская шкала НДФЛ в 13%.
Силуанов напомнил, что в обществе и среди экспертов существуют разные точки зрения на проблему взимания подоходного налога. Одни предлагают ввести прогрессивную шкалу НДФЛ и, таким образом, перейти к якобы более справедливому налогообложению граждан, другие — сохранить плоскую шкалу.
«Я, правда сказать, остаюсь сторонником плоской шкалы налогообложения, поскольку считаю, что любые прогрессии — они будут действовать отрицательно,
Говоря о дифференциации мер обложения доходов граждан, министр сказал, что здесь можно действовать через более высокий уровень налогообложения имущества.
«Во всяком случае, можно облагать не доходы, а то имущество, которое есть у граждан, более богатых, более высокие … (налоги — ред.) платить. Соответственно, у кого меньше имущества — тот будет практически освобожден от налогообложения», — пояснил глава Минфина.