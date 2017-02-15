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17:05 (мск), источник: РИА Новости

Силуанов заявил, что является сторонником плоской шкалы НДФЛ

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости/Прайм. Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что является сторонником действия плоской шкалы налогообложения доходов физических лиц.

Источник: РИА Новости

В РФ уже более 16 лет действует плоская шкала НДФЛ в 13%.

Силуанов напомнил, что в обществе и среди экспертов существуют разные точки зрения на проблему взимания подоходного налога. Одни предлагают ввести прогрессивную шкалу НДФЛ и, таким образом, перейти к якобы более справедливому налогообложению граждан, другие — сохранить плоскую шкалу.

«Я, правда сказать, остаюсь сторонником плоской шкалы налогообложения, поскольку считаю, что любые прогрессии — они будут действовать отрицательно, во-первых, с точки зрения администрирования и с точки зрения борьбы с теми нелегальными зарплатами, которые сегодня есть», — сказал Силуанов, выступая в среду перед студентами Финансового университета при правительстве РФ.

Говоря о дифференциации мер обложения доходов граждан, министр сказал, что здесь можно действовать через более высокий уровень налогообложения имущества.

«Во всяком случае, можно облагать не доходы, а то имущество, которое есть у граждан, более богатых, более высокие … (налоги — ред.) платить. Соответственно, у кого меньше имущества — тот будет практически освобожден от налогообложения», — пояснил глава Минфина.

Комментарии
3
Рыбачка Соня
Вот пусть Силуанов и начнет с себя и своего имущества.
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НАТАША НАУМЕНКО
скоро не у кого не будет не хрена! кучка богатых останется! кто обакрал страну!
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Владимир Пацак
Разве Силуянов может сам себе пилить сук на котором все петухи сидят?
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