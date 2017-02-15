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18:03 (мск), источник: ИА REGNUM

На Кубани на дороги, школы и детсады дополнительно направят более 7,7 млрд

Доходная часть бюджета Краснодарского края на 2017 год будет увеличена до 214,4 млрд рублей. Такая информация прозвучала на сессии Законодательного собрания Краснодарского края.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации 15 февраля, в первую очередь, дополнительные средства планируется направить на развитие социального блока.

Так, более чем на 1,5 млрд рублей увеличено финансирование госпрограмм по развитию здравоохранения. Средства выделяют на поддержку высокотехнологичной медицины, выплаты медработникам, переехавшим на село, строительство в крае офисов врачей общей практики. На строительство и реконструкцию школ, а также строительство и приобретение детских садов будет добавлено 3,4 млрд рублей. В итоге общая сумма финансирования в 2017 году составит 5 млрд рублей.

Не обойдут стороной и отрасль образования. Финансовые вливания в эту сферу будут увеличены более чем на 470 млн рублей. Из них 83 млн запланировано на приобретение школьных автобусов. Еще 46,2 млн — на ремонт школьных спортзалов.

Также порядка миллиарда рублей запланировано на социальную поддержку граждан, 110 миллионов край направит дополнительно на капитальный ремонт сельских ДК.

Возрастет и объем дорожного фонда региона — на 4,3 млрд рублей и составит 23,5 млрд рублей. В частности, на эти средства в 2017 году планируется отремонтировать 580 км региональных автодорог.

Как напомнил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, по итогам 2016 года в бюджет края поступило на 10 млрд рублей больше запланированного. Собственные доходы края в консолидированный бюджет составили 230 млрд рублей. Сложившаяся экономическая обстановка позволяет увеличить план по доходам в бюджете 2017 года на 5 млрд рублей. Кроме того, Кубань получит от федерации дополнительно 3 млрд рублей дотаций и почти 2 млрд рублей целевых субсидий.

Как сообщало ИА REGNUM, доходная часть бюджета Краснодарского края на 2017 год предусмотрена в объеме 195,9 млрд рублей, расходная — 197,1 млрд рублей. Доходы краевой казны по сравнению с 2016 годом уменьшились на 300 млн рублей, дефицит составит 1,2 млрд рублей. «Львиная» доля расходов бюджета будет направлена на поддержку социальной сферы региона — порядка 70% региональной казны. В 2018 году доходы краевой казны запланированы в объеме 204,3 млрд рублей, в 2019 — 215,6 млрд рублей, расходы — 205,96 млрд рублей и 219,29 млрд рублей соответственно.

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