В Воронеже инвесторы-строители реконструируют ветхие дома в микрорайонах

В среду, 15 февраля, на заседании городской Думы Воронежа депутаты согласовали внесение изменений в муниципальную программу о сносе и реконструкции ветхого жилья. За этот вопрос проголосовали 30 присутствовавших народных избранников.

Член постоянной комиссии по работе с муниципальными предприятиями и развитию инфраструктуры отдельных территорий города Михаил Гусев после заседания рассказал, в чем суть принятых изменений.

«Депутаты одобрили продление срока реализации программы до 2030 года и уточнили адресный перечень домов. Уточнены и границы территорий, которые будут комплексно реконструироваться, — пояснил Михаил Николаевич. — Это территории, застроенные сразу после войны или в первое послевоенное десятилетие. Сейчас они пришли в упадок, дома находятся в аварийном состоянии. Поэтому город принял решение, а депутаты его поддержали, о том, что нужно данные микрорайоны реконструировать».