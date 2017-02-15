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17:18 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже инвесторы-строители реконструируют ветхие дома в микрорайонах

Это территории, застроенные сразу после войны или в первое послевоенное десятилетие.

В среду, 15 февраля, на заседании городской Думы Воронежа депутаты согласовали внесение изменений в муниципальную программу о сносе и реконструкции ветхого жилья. За этот вопрос проголосовали 30 присутствовавших народных избранников.
Член постоянной комиссии по работе с муниципальными предприятиями и развитию инфраструктуры отдельных территорий города Михаил Гусев после заседания рассказал, в чем суть принятых изменений.

«Депутаты одобрили продление срока реализации программы до 2030 года и уточнили адресный перечень домов. Уточнены и границы территорий, которые будут комплексно реконструироваться, — пояснил Михаил Николаевич. — Это территории, застроенные сразу после войны или в первое послевоенное десятилетие. Сейчас они пришли в упадок, дома находятся в аварийном состоянии. Поэтому город принял решение, а депутаты его поддержали, о том, что нужно данные микрорайоны реконструировать».

По словам депутата, инвесторы-строители будут вести переговоры с жителями этих территорий о том, чтобы предоставить им новое жилье взамен их ветхих квартир. Народные избранники и чиновники надеются, что данная схема будет работать. Выбирать же инвесторов для конкретных участков будут по конкурсам.

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