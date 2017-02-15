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18:09 (мск), источник: Ежедневник.by

Все больше предприятий Беларуси становятся банкротами

Сложность дел об экономической несостоятельности также увеличивается, а скорость проведения ликвидационных производств, наоборот, снижается.

Источник: Ежедневник.by

Количество дел о банкротстве, рассмотренных экономическими судами Беларуси, увеличилось в 2016 году по сравнению с предыдущим годом на 18%, сообщили в Верховном суде Беларуси, пишет Sputnik.

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В производстве в прошлом году находилось около 4 тысяч таких дел. При этом более чем в два раза увеличилось количество дел, срок ликвидационного производства по которым превышает 12 месяцев — их насчитывалось 810.

Растет и остаток дел о банкротстве должников — государственных организаций, предприятий, имеющих долю госсобственности в уставном фонде, градообразующих и приравненных к ним организаций, бюджетообразующих, системообразующих субъектов.

По сравнению с 2015 годом — этот остаток вырос в полтора раза, а с 2014-м — в 2,5 раза. Процедуру банкротства в 2016 году в частности прошел белорусский производитель бельевого трикотажа ООО «Серж».

В сентябре он был признан экономически несостоятельным, до середины сентября 2017 года компания должна быть ликвидирована. Также в минувшем году объявлен дефолт по облигациям компании НТС, которая является владельцем сети магазинов шаговой доступности «Родная сторона».

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