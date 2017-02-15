Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Алисы до Мальвины: что стало с кумирами из фильмов детства
Нехитрые советы, как сохранить страсть на всю жизнь
Экс-депутат Вороненков объяснил причину переезда на Украину
У Андрея Аршавина родилась дочь
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Счастливы вместе: портреты пар, отметивших 50, 60 и 70 лет бракаФотогалерея супругов, которым уже давно не нужно доказывать свои чувства в День святого Валентина. Как отмечают крупные годовщины свадеб пары со всего света
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок
Филипп Киркоров готов снова стать папой
Что россияне делают с бесплатными участками
Банки снова массово снизили ставки по ипотеке
Российские военные подняли «лазерный меч»: СМИ о новом оружии РФ
В Москве негодуют: СМИ о действиях США на Украине
Собчак против Брежневой: последний шанс
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Морковь добавляет мужчинам привлекательности
Назван новый фактор риска рака груди
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней»
Eclipse Cross — новый японский кроссовер
Фоторепортажи
8Бабочки из шрамов
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
1159-я церемония вручения премии «Грэмми»
14В США прошла самая престижная выставка собак
18:19 (мск), источник: Lenta.Ru

Двум российским авиакомпаниям разрешили летать из Жуковского в Китай

Российские авиакомпании Pegas Fly и «Уральские авиалинии» получили допуски на рейсы из подмосковного аэропорта Жуковский в Китай и Европу. Об этом в среду, 15 февраля, сообщается на сайте Росавиации.

Источник: РИА "Новости"

В частности, Pegas Fly разрешили летать в города Тайюань, Ханчжоу и Тяньцзинь. «Уральские авиалинии» смогут выполнять рейсы в Шанхай, а также в Женеву (Швейцария), Афины и Ираклион в Греции, Копенгаген, Рим.

Читайте также
Первым делом — самолеты: история «Аэрофлота» в плакатах

В начале февраля стало известно, что российская авиакомпания «Нордавиа» отказалась от допусков на рейсы из Жуковского в город Ларнака (Кипр) и Тель-Авив. В конце января СМИ сообщали, что Израиль не стал согласовывать полеты «Уральских авиалиний» из подмосковного аэропорта в Тель-Авив из-за претензий к статусу воздушной гавани.

В настоящее время Жуковский обслуживает рейсы в Минск, а также в ряд городов Киргизии и Таджикистана. Первый самолет воздушная гавань приняла в сентябре 2016 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Специальный репортаж»: Жуковский полетел
© Ньюстюб
Трамп: Крым необходимо вернуть Украине
Путин назначил руководителя ФССП врио главы Карелии
Экс-депутата Госдумы Вороненкова объявили в федеральный розыск
Трамп объяснил, почему его команду обвиняют в связях с Россией
Силуанов заявил, что является сторонником плоской шкалы НДФЛ
Корабль ВМФ России приблизился к базе подлодок США
Российские биатлонистки не попали в Топ-25 на чемпионате мира
Никиту Белых перевели в «Матросскую тишину»
Спорт
Король против «Королевского клуба»: анонс матчей ЛЧ Сегодня состоятся, пожалуй, самые любопытные встречи 1/8 финала Лиги чемпионов.
Авто
В сети появились фотографии гибнущего завода ЗИЛ Фотограф сумел пробраться на территорию корпусов Завода имени Лихачёва, которые пока не снесены
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
От Алисы до Мальвины: что стало с кумирами из фильмов детства Мы все это делали: влюблялись в героев любимых фильмов и актеров, которые их сыграли. Вспоминаем 10 главных секс-символов советских подростков и рассказываем, как сложились их карьеры после судьбоносных ролей
Недвижимость
Банки массово снизили ставки по ипотеке
Стало известно, что россияне сделают с бесплатными участками
Здания, построенные во имя любви (фото)
В квартирах россиян установят газоанализаторы
Леди
Как одеваются в скандинавских странах (фото) О скандинавском стиле рассказали креативный директор журнала из Швеции, блогер из Норвегии и студентка из Дании.
Дети
Бывшая няня детей Пугачевой рассказала, как Примадонна воспитывает сына и дочь Лиза и Гарри Галкины живут в разных комнатах и учат французский.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь