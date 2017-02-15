МО «Парнас» переименуют в честь Сергия Радонежского
Петербургский муниципальный округ «Парнас» переименуют. За новое название «Сергиевское» — в честь святого Сергия Радонежского — проголосовало 70% городских парламентариев.
Петербургский муниципальный округ «Парнас» переименуют. За новое название «Сергиевское» — в честь святого Сергия Радонежского — проголосовало 70% городских парламентариев.
С инициативой переименования муниципалитета выступила активная группа жителей округа.
Депутат законодательного собрания Алексей Ковалёв, указал, что роль Лавры неоспорима, но Сергиева пустынь находится в Стрельне. По его словам, подобное переименование приведёт к топонимической путанице. Однако за принятие документа проголосовали 35 депутатов из 50. На поправки выделено время до ближайшей пятницы.