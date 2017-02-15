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19:12 (мск), источник: ivbg.ru

МО «Парнас» переименуют в честь Сергия Радонежского

Петербургский муниципальный округ «Парнас» переименуют. За новое название «Сергиевское» — в честь святого Сергия Радонежского — проголосовало 70% городских парламентариев.

Источник: РИА "Новости"

С инициативой переименования муниципалитета выступила активная группа жителей округа. Во-первых, по мнению сторонников инициативы, преподобный Сергий Радонежский имеет непосредственное отношение к Петербургу (так как к нему обращался Петр I), а во-вторых, хотелось бы дистанцироваться от одноименной политической партии. По словам главы МО «Парнас» Алексея Черезова, активисты собрали подписи 9,5 тыс. жителей. В округе проживает 67 тыс. человек, но чиновники посчитали существующие количество подписей достаточным.

Депутат законодательного собрания Алексей Ковалёв, указал, что роль Лавры неоспорима, но Сергиева пустынь находится в Стрельне. По его словам, подобное переименование приведёт к топонимической путанице. Однако за принятие документа проголосовали 35 депутатов из 50. На поправки выделено время до ближайшей пятницы.

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