МО «Парнас» переименуют в честь Сергия Радонежского

С инициативой переименования муниципалитета выступила активная группа жителей округа. Во-первых, по мнению сторонников инициативы, преподобный Сергий Радонежский имеет непосредственное отношение к Петербургу (так как к нему обращался Петр I), а во-вторых, хотелось бы дистанцироваться от одноименной политической партии. По словам главы МО «Парнас» Алексея Черезова, активисты собрали подписи 9,5 тыс. жителей. В округе проживает 67 тыс. человек, но чиновники посчитали существующие количество подписей достаточным.

Депутат законодательного собрания Алексей Ковалёв, указал, что роль Лавры неоспорима, но Сергиева пустынь находится в Стрельне. По его словам, подобное переименование приведёт к топонимической путанице. Однако за принятие документа проголосовали 35 депутатов из 50. На поправки выделено время до ближайшей пятницы.