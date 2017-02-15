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18:44 (мск), источник: Kazinform

С 1 марта 2017 года ставки таможенных сборов переводятся в тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — С 1 марта 2017 года ставки таможенных сборов переводятся в национальную валюту (в тенге), сообщается на сайте Департамента госдоходов по Алматинской области.

Источник: Kazinform

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 13 февраля 2017 года № 56 внесены изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 21 января 2011 года № 24 «Об утверждении ставок таможенных сборов, взимаемых таможенными органами» в части перевода всех ставок таможенных сборов в национальную валюту (в тенге).

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Постановление № 56 вводится в действие с 1 марта 2017 года.

Ставки таможенных сборов, взимаемых органами государственных доходов.

Таможенные сборы за таможенное декларирование товаров

25000 тенге за основной лист декларации на товары;.

11000 тенге за каждый добавочный лист декларации на товары.

Таможенные сборы за таможенное сопровождение

5000 тенге на расстояние до 50 км,

7000 тенге на расстояние от 50 до 100 км,

11000 тенге на расстояние от 100 до 200 км,

52000 тенге на расстояние от 200 до 400 км,

72000 тенге на расстояние от 400 до 600 км,

114000 тенге на расстояние от 600 до 800 км,

155000 тенге на расстояние от 800 до 1000 км,

210000 тенге на расстояние от 1000 до 1500 км,

299000 тенге на расстояние от 1500 до 2000 км,

353000 тенге на расстояние от 2000 до 2500 км.

Плата за предварительное решение 29000 тенге.

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