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18:21 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Россельхознадзор получил вопросы от прокуратуры Белоруссии в связи с проверками

Россельхознадзор получил из прокуратуры России вопросы, которые поставила прокуратура Белоруссии в связи с проведением МВД республики проверки в отношении руководителя службы Сергея Данкверта.

«Официально из нашей прокураторы пришло обращение, какие вопросы задали в белорусской прокуратуре, готовим на них ответы, это нормально», — цитирует «Интерфакс» господина Данкверта.

Напомним, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил республиканскому МВД возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта за «нанесение ущерба государству». В течение 2016 года Россельхознадзор неоднократно приостанавливал ввоз продуктов с ряда белорусских мясных и молочных предприятий в связи с нарушениями ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза.

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