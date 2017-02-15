Рубль сорвался с повышательного тренда после слов Пескова

Источник: РИА Новости

Слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова о возможном обсуждении вопросов, связанных с укреплением рубля, на встрече президента России Владимира Путина с главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным толкнули рубль вниз, говорят эксперты. Курс доллара расчетами «завтра» к 18.15 мск повышался на 0,22 рубля — до 57,33 рубля, курс евро — на 0,18 рубля — до 60,58 рубля, следует из данных Московской биржи. Разворот Курс рубля к доллару и евро в течение торгов продемонстрировал широкий диапазон колебаний — до полутора рублей.

Так, в начале торговой сессии по инерции российская валюта обновила максимумы с лета 2015 года на уровне 56,55 против доллара и 59,7925 к евро.

Приток коротких денег в Россию в рамках carry trade продолжился, что давило на курсы основных резервных валют против рубля, говорят эксперты. Инвесторов привлекает разность ставок долговых инструментов на фоне умеренно жесткой денежно-кредитной политики ЦБ РФ и относительно мягкой ДКП регуляторов развитых экономик. Они продают валюту за рубли и покупают высокодоходные рублевые инструменты, поддерживая приток валюты в Россию. Однако затем на опасениях, что дно по доллару и евро уже где-то близко, обозначились осторожные попытки коррекции рубля вниз. Они после 12.00 мск сменились резким скачком основных резервных валют вверх после слов пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что глава государства Владимир Путин может затронуть в среду на встрече с главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным вопросы, связанные с укреплением рубля и его влиянием на экономику. Игроки рынка увидели в этом угрозу повышательному тренду рубля.

Слова главы Минфина Антона Силуанова, заверившего, что ЦБ с 7 февраля покупает для его ведомства примерно по 100 миллионов долларов в день, напомнили об операциях регулятора на рынке. Это также надавило на рубль.

Нефть также неуверенно чувствовала себя, не сумев вернуться на отметку 56 долларов за баррель. Данные API (американского института нефти) зафиксировали, что коммерческие запасы черного золота в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 10 февраля, выросли на 9,94 миллиона баррелей, до 513,5 миллиона баррелей. Аналитики ожидали увеличения показателя лишь на 3,5 миллиона баррелей. В итоге доллар и евро вечером прибавляли 0,4−0,5% против рубля, прервав предыдущее падение в течение нескольких дней подряд. Рублевая цена нефти при этом колебалась около отметки 3,2 тысячи рублей. Прогнозы и рекомендации Одним из факторов давления на рубль стала информация о том, что Путин может обсудить укрепление рубля с главой Минэкономразвития, отметила Ирина Рогова из Forex Club.

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