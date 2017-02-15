Рубль сорвался с повышательного тренда после слов Пескова
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости/Прайм, Дмитрий Майоров. Рубль против доллара и евро вечером в среду корректировался вниз, обновив с утра максимумы с лета 2015 года.
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости/Прайм, Дмитрий Майоров. Рубль против доллара и евро вечером в среду корректировался вниз, обновив с утра максимумы с лета 2015 года.
Слова
Курс доллара расчетами «завтра» к 18.15 мск повышался на 0,22 рубля — до 57,33 рубля, курс евро — на 0,18 рубля — до 60,58 рубля, следует из данных Московской биржи.
Разворот
Курс рубля к доллару и евро в течение торгов продемонстрировал широкий диапазон колебаний — до полутора рублей.
Приток коротких денег в Россию в рамках carry trade продолжился, что давило на курсы основных резервных валют против рубля, говорят эксперты. Инвесторов привлекает разность ставок долговых инструментов на фоне умеренно жесткой
Однако затем на опасениях, что дно по доллару и евро уже
Нефть также неуверенно чувствовала себя, не сумев вернуться на отметку 56 долларов за баррель. Данные API (американского института нефти) зафиксировали, что коммерческие запасы черного золота в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 10 февраля, выросли на 9,94 миллиона баррелей, до 513,5 миллиона баррелей. Аналитики ожидали увеличения показателя лишь на 3,5 миллиона баррелей.
В итоге доллар и евро вечером прибавляли 0,4−0,5% против рубля, прервав предыдущее падение в течение нескольких дней подряд. Рублевая цена нефти при этом колебалась около отметки 3,2 тысячи рублей.
Прогнозы и рекомендации
Одним из факторов давления на рубль стала информация о том, что Путин может обсудить укрепление рубля с главой Минэкономразвития, отметила Ирина Рогова из Forex Club.
«Уже этого оказалось достаточно, чтобы начать продажи валюты. Если президент выскажет недовольство текущим курсом, вполне возможно, что довольно быстро пара USD/RUB вернется выше уровня 58,6», — добавила она.
В перспективе для рубля важными будут три основных фактора: нефть, ЦБ и Минфин, считает Андрей Шенк из УК «Альфа-Капитал».
«С нефтью пока все выглядит благоприятно. Однако уже во втором полугодии рынок нефти снова может столкнуться с избытком предложения из США. Объемы покупок Минфина могут быть повышены. Но самый большой вопрос — это траектория снижения ключевой ставки ЦБ. Единственный вариант, который может повлиять негативно на рубль — это существенное снижение ставки, которое уменьшит потенциальную доходность сделок carry trade. Но в этом случае под вопросом будет выполнение цели по инфляции», — сказал он.