Казахстанцам пообещали собственный бензин в следующем году
Объем переработки нефти увеличится на 2 млн тонн в год.
Объем переработки нефти увеличится на 2 млн тонн в год.
Казахстан полностью обеспечит себя собственным бензином уже в следующем году. Такой оптимистичный прогноз делают в компании «Казмунайгаз — переработка и маркетинг», сообщает КТК.
По словам нефтяников, в этом году в стране завершится модернизация всех трех нефтеперерабатывающих заводов.
Это позволит увеличить объемы переработки нефти на два миллиона тонн в год.
Одновременно с этим на НПЗ вырастет производство бензина, дизельного топлива и даже авиакеросина. Причем до таких объемов, что исчезнет потребность в их импорте из других стран.
Как известно, сейчас до трети всего топлива в Казахстан поставляется из России.