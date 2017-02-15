Казахстанцам пообещали собственный бензин в следующем году

Казахстан полностью обеспечит себя собственным бензином уже в следующем году. Такой оптимистичный прогноз делают в компании «Казмунайгаз — переработка и маркетинг», сообщает КТК.

По словам нефтяников, в этом году в стране завершится модернизация всех трех нефтеперерабатывающих заводов.

Это позволит увеличить объемы переработки нефти на два миллиона тонн в год.

Одновременно с этим на НПЗ вырастет производство бензина, дизельного топлива и даже авиакеросина. Причем до таких объемов, что исчезнет потребность в их импорте из других стран.

Как известно, сейчас до трети всего топлива в Казахстан поставляется из России.