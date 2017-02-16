Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Алисы до Мальвины: что стало с кумирами из фильмов детства
Сбежавшую из России знаменитую певицу уволили из Гнесинки
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Эксперт: Американские ракеты угрожают России
Нюша впервые показала жениха (фото)
Счастливы вместе: портреты пар, отметивших 50, 60 и 70 лет бракаФотогалерея супругов, которым уже давно не нужно доказывать свои чувства в День святого Валентина. Как отмечают крупные годовщины свадеб пары со всего света
У Андрея Аршавина родилась дочь
5 продуктов, которые на самом деле можно давать ребенку
Что россияне делают с бесплатными участками
Банки снова массово снизили ставки по ипотеке
«Назад дороги нет»: эксперт о заявлениях Трампа по Крыму
В Москве негодуют: СМИ о действиях США на Украине
Нюша впервые показала жениха (фото)
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Дмитрий Тарасов показал новую хозяйку своего дома - СМИ
Коллектив Лепса ушёл от певца в полном составе
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
8Бабочки из шрамов
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
9Колесница для королевских похорон
9Самый грязный город в мире
10:30 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде управляющие компании оштрафованы на полмиллиона рублей

В Волгограде ведется ежедневный мониторинг состояния дворовых территорий. В ходе проверки специалисты профильных подразделений мэрии оценивают качество и объемы работ по уборке дворов, выполненных обслуживающими организациями.

478 протоколов составили с начала текущего года сотрудники административных комиссий в отношении организаций, в том числе УК и ТСЖ, халатно относящихся к выполнению своих обязанностей по поддержанию порядка на обслуживаемых территориях. Наложенные штрафы исчисляются суммой почти в полмиллиона рублей.

С начала года административная комиссия рассмотрела несколько сотен протоколов, в результате чего 27 недобросовестным управляющим организациям были вынесены наказания в виде штрафов на общую сумму 485 тысяч рублей.

Добавим, что итогом работы комиссии в 2016 году стало рассмотрение 6227 протоколов по статье 8.7. «Нарушение правил благоустройства территорий поселений» Кодекса Волгоградской области об административной ответственности.

Сумма наложенных штрафов составила почти 16 миллионов рублей — большая часть штрафов пришлась на долю УК и ТСЖ, некачественно выполнивших работы по содержанию придомовой территории.

В счет городского бюджета в минувшем году уже поступило свыше пяти миллионов рублей в качестве уплаченных штрафов, работа по взысканию наложенных штрафов продолжается.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В мероприятиях, посвященных Году экологии примут участие более 20 тысяч волгоградцев
Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон встретятся в четверг в Бонне
Бывший депутат Госдумы Михеев объявлен в федеральный розыск
На Украине вступил в силу чрезвычайный режим в энергетике
Задержана вторая подозреваемая в убийстве брата Ким Чен Ына
Максакову исключат из «Единой России»
Власти Венесуэлы прекратили вещание CNN на испанском языке
Найдена статья Черчилля о существовании внеземной жизни
Спорт
«Краснодар», «Ростов» и «Зенит» стартуют в плей-офф ЛЕ В четверг три российских клуба проведут свои первые матчи в 1/16 финала футбольной Лиги Европы
Авто
В сети появились фотографии гибнущего завода ЗИЛ Фотограф сумел пробраться на территорию корпусов Завода имени Лихачёва, которые пока не снесены
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
От Алисы до Мальвины: что стало с кумирами из фильмов детства Мы все это делали: влюблялись в героев любимых фильмов и актеров, которые их сыграли. Вспоминаем 10 главных секс-символов советских подростков и рассказываем, как сложились их карьеры после судьбоносных ролей
Недвижимость
Лучшие сооружения для признаний в любви (фото)
Банки массово снизили ставки по ипотеке
В домах петербуржцев станет теплее
В квартирах россиян установят газоанализаторы
Леди
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото) А вам слабо пройти пешком 200 километров, переехать в другую страну, стать художницей или преподавателем йоги?
Дети
Бывшая няня детей Пугачевой рассказала, как Примадонна воспитывает сына и дочь Лиза и Гарри Галкины живут в разных комнатах и учат французский.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь