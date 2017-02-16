В Волгограде управляющие компании оштрафованы на полмиллиона рублей

478 протоколов составили с начала текущего года сотрудники административных комиссий в отношении организаций, в том числе УК и ТСЖ, халатно относящихся к выполнению своих обязанностей по поддержанию порядка на обслуживаемых территориях. Наложенные штрафы исчисляются суммой почти в полмиллиона рублей.

С начала года административная комиссия рассмотрела несколько сотен протоколов, в результате чего 27 недобросовестным управляющим организациям были вынесены наказания в виде штрафов на общую сумму 485 тысяч рублей.

Добавим, что итогом работы комиссии в 2016 году стало рассмотрение 6227 протоколов по статье 8.7. «Нарушение правил благоустройства территорий поселений» Кодекса Волгоградской области об административной ответственности.

Сумма наложенных штрафов составила почти 16 миллионов рублей — большая часть штрафов пришлась на долю УК и ТСЖ, некачественно выполнивших работы по содержанию придомовой территории.

В счет городского бюджета в минувшем году уже поступило свыше пяти миллионов рублей в качестве уплаченных штрафов, работа по взысканию наложенных штрафов продолжается.