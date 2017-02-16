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09:20 (мск), источник: РИА Новости

Новую полосу симферопольского аэропорта начнут строить в марте

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев — РИА Новости. Активная фаза строительства новой взлетно-посадочной полосы и других инфраструктурных элементов аэропорта «Симферополь» начнется в марте, сообщил генеральный директор аэропорта Евгений Плаксин.

Источник: РИА "Новости"

«Проект уже стартовал. Мы получили федеральные деньги на реализацию этой программы. Подписаны контракты на выполнение работ. На данном этапе идет активная мобилизация строительной техники, прибывают строители, на подъезде бригады рабочих. С марта этого года проект перейдет в непосредственно строительную фазу. Думаю, летом мы уже выйдем на пик стройки» — рассказал Плаксин в эфире радио «Спутник в Крыму».

По его словам, в рамках ФЦП, помимо строительства взлетно-посадочной полосы, предусмотрены возведение нового перрона и вышки командно-диспетчерского пункта, установка дренажных систем и современного светосигнального оборудования, а также реконструкция периметрового ограждения аэропорта.

Плаксин отметил, что новый перрон и вышка будут введены в эксплуатацию одновременно с окончанием строительства нового терминального комплекса весной 2018 года. Строительство новой полосы планируется завершить к концу 2018 года.

«В рамках проекта будет восстановлена искусственная взлетно-посадочная полоса номер один, которая не используется с 2002 года. Технические характеристики ее будут существенно улучшены. Фактически на месте старой полосы будет построена новая современная полоса. Она будет продлена с 2700 метров до 3200 метров, оснащена по стандартам третьей категории ИКАО, что позволит производить посадки при любых, даже самых сложных метеоусловиях», — добавил гендиректор аэропорта.

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