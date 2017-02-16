Новую полосу симферопольского аэропорта начнут строить в марте

«Проект уже стартовал. Мы получили федеральные деньги на реализацию этой программы. Подписаны контракты на выполнение работ. На данном этапе идет активная мобилизация строительной техники, прибывают строители, на подъезде бригады рабочих. С марта этого года проект перейдет в непосредственно строительную фазу. Думаю, летом мы уже выйдем на пик стройки» — рассказал Плаксин в эфире радио «Спутник в Крыму».

По его словам, в рамках ФЦП, помимо строительства взлетно-посадочной полосы, предусмотрены возведение нового перрона и вышки командно-диспетчерского пункта, установка дренажных систем и современного светосигнального оборудования, а также реконструкция периметрового ограждения аэропорта.

Плаксин отметил, что новый перрон и вышка будут введены в эксплуатацию одновременно с окончанием строительства нового терминального комплекса весной 2018 года. Строительство новой полосы планируется завершить к концу 2018 года.