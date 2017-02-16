Доходы и расходы бюджета Воронежской области увеличили на 8,9 млрд рублей

«Обновленные доходы бюджета Воронежской области на текущий год превысят 86 миллиардов, расходы — 87 миллиардов. При этом дефицит сохранен на прежнем уровне — около 900 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

В частности, как рассказал на встрече с губернатором Алексеем Гордеевым председатель областной думы Владимир Нетесов, на 3,5 миллиарда рублей увеличивается поддержка аграриям.

«Средства пойдут на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам, на возмещение прямых затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, на приобретение техники и оборудования, а также — на мероприятия по мелиорации земель», — информирует облправительство.

Более 1 миллиарда предусмотрено на строительство детских садов, школы и поликлиники в Воронеже, 389 миллионов рублей пойдет на «решение вопросов водоснабжения в сельской местности».

«Почти 279 миллионов — на оказание воронежцам высокотехнологичной медицинской помощи, 111,1 миллиона рублей в рамках целевой программы “Устойчивое развитие сельских территорий” будет направлено на улучшение жилищных условий сельских жителей, на строительство школ, ФАПов (фельдшерско-акушерских пунктов), офисов врачей общей практики и спортивных сооружений в селах, а также на развитие газификации», — отмечают областные власти.