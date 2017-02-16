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11:24 (мск), источник: Аргументы и факты

Продуктовые карточки: кому дадут и как это будет работать?

В России появятся продовольственные карты для малоимущих. Эта новость уже вызвала массу вопросов. «АиФ» отвечает на самые важные.

Источник: РИА "Новости"

Зачем они нужны?

Продуктовые карточки нужны вовсе не потому, что в стране нехватка продуктов.

Эти карты — один из инструментов поддерж­ки потребительского спроса в рамках программы, которую разработал Минпромторг

Она поможет российскому производству развиваться, а малоимущим — наладить здоровое питание.

Кому дадут карточки?

В Минпромторге «АиФ» пояснили, что в программе примут участие домохозяйства с низким среднедушевым доходом и имущественным положением. Точные критерии определят региональные власти на основании федеральных рекомендаций.

Сколько денег на карте?

О конкретных суммах пока говорить рано. Эти и другие детали дорабатываются. По словам Д. Мантурова, главы Минпром­торга, перечисленные на карту деньги нельзя будет обналичить или копить — если их не используют на покупку продуктов в течение месяца, они «сгорят».

Как это будет работать?

Для начисления помощи планируется использовать карты «Мир»

(Это карта одноимённой российской многонациональной платёжной системы. А та в свою очередь создана, чтобы обеспечить финансовую безопасность нашей страны в случае угрозы отключения от международных платёжных систем, таких как «Visa» и «Mastercard».) Получивший право на госпомощь сможет использовать уже имеющуюся карту или написать заявку в банк о выпуске новой. На ту же карту можно направлять зарплату, пособия, стипендию.

Что можно купить?

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Только разрешённые товары. Иначе система автоматического контроля не пропустит покупку. В Минпромторге рассказали, что перечень допущенных продуктов питания разработан с учётом рекомендаций Минздрава.

На госпомощь можно будет купить хлебные продукты, в том числе муку, крупы, макаронные изделия и т. д., картофель, овощи и бахчевые, фрукты свежие и сухофрукты, сахар, соль, питьевую воду, яйца, масло растительное, мясо и мясопродукты, рыбу и рыбопродукты, молоко и молокопродукты. Плюс, что особенно актуально для сельского населения, саженцы, семена и корма для сельскохозяйственных животных.

Всё вышеперечисленное должно быть отечественного производства. В чёрном списке — алкоголь, сигареты и вредные продукты (например, чипсы и газировка).

Где купить?

Карты можно будет использовать во всех магазинах, готовых работать в данной системе. Создания отдельной торговой сети не требуется. Возможность расчёта в столовых и кафе в дальнейшем будет рассмотрена.

Сколько стоит программа?

По словам Владимира Волика, директора департамента регулирования рынков агропрома Минсельхоза, программа может обойтись в 100 млрд руб.

Что она принесёт?

Экономический эффект программы огромен, объяснили в Минпромторге. На каждый вложенный рубль можно получить два рубля прироста ВВП. Так, если бы в 2015 г. программа работала на полную проектную мощность и на неё было бы направлено около 300 млрд рублей, то это увеличило бы ВВП на 0,8%.

Есть ли такие карты за рубежом?

Подобная программа есть в США. Она действует там на постоянной основе с 1961 г.

Первоначально бедные американцы получали продовольственные талоны. Теперь финансовая помощь от государства на покупку продуктов поступает на специальные пластиковые карты. В 2016 г. её получали 44 млн человек, средний размер — 126 долларов. Величина помощи зависит от доходов и размеров домохозяйства. Например, на участие в программе может претендовать одинокий американец с чистым доходом ниже 990 долл. Если в семье 4 человека, то их суммарный доход должен быть ниже 2025 долл. Делать покупки по «продуктовой карте» можно не только в магазинах, но и на фермерских рынках.

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