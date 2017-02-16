Продуктовые карточки: кому дадут и как это будет работать?
В России появятся продовольственные карты для малоимущих. Эта новость уже вызвала массу вопросов. «АиФ» отвечает на самые важные.
В России появятся продовольственные карты для малоимущих. Эта новость уже вызвала массу вопросов. «АиФ» отвечает на самые важные.
Зачем они нужны?
Продуктовые карточки нужны вовсе не потому, что в стране нехватка продуктов.
Она поможет российскому производству развиваться, а малоимущим — наладить здоровое питание.
Кому дадут карточки?
В Минпромторге «АиФ» пояснили, что в программе примут участие домохозяйства с низким среднедушевым доходом и имущественным положением. Точные критерии определят региональные власти на основании федеральных рекомендаций.
Сколько денег на карте?
О конкретных суммах пока говорить рано. Эти и другие детали дорабатываются. По словам Д. Мантурова, главы Минпромторга, перечисленные на карту деньги нельзя будет обналичить или копить — если их не используют на покупку продуктов в течение месяца, они «сгорят».
Как это будет работать?
(Это карта одноимённой российской многонациональной платёжной системы. А та в свою очередь создана, чтобы обеспечить финансовую безопасность нашей страны в случае угрозы отключения от международных платёжных систем, таких как «Visa» и «Mastercard».) Получивший право на госпомощь сможет использовать уже имеющуюся карту или написать заявку в банк о выпуске новой. На ту же карту можно направлять зарплату, пособия, стипендию.
Что можно купить?
Только разрешённые товары. Иначе система автоматического контроля не пропустит покупку. В Минпромторге рассказали, что перечень допущенных продуктов питания разработан с учётом рекомендаций Минздрава.
На госпомощь можно будет купить хлебные продукты, в том числе муку, крупы, макаронные изделия и т. д., картофель, овощи и бахчевые, фрукты свежие и сухофрукты, сахар, соль, питьевую воду, яйца, масло растительное, мясо и мясопродукты, рыбу и рыбопродукты, молоко и молокопродукты. Плюс, что особенно актуально для сельского населения, саженцы, семена и корма для сельскохозяйственных животных.
Всё вышеперечисленное должно быть отечественного производства. В чёрном списке — алкоголь, сигареты и вредные продукты (например, чипсы и газировка).
Где купить?
Карты можно будет использовать во всех магазинах, готовых работать в данной системе. Создания отдельной торговой сети не требуется. Возможность расчёта в столовых и кафе в дальнейшем будет рассмотрена.
Сколько стоит программа?
По словам Владимира Волика, директора департамента регулирования рынков агропрома Минсельхоза, программа может обойтись в 100 млрд руб.
Что она принесёт?
Экономический эффект программы огромен, объяснили в Минпромторге. На каждый вложенный рубль можно получить два рубля прироста ВВП. Так, если бы в 2015 г. программа работала на полную проектную мощность и на неё было бы направлено около 300 млрд рублей, то это увеличило бы ВВП на 0,8%.
Есть ли такие карты за рубежом?
Первоначально бедные американцы получали продовольственные талоны. Теперь финансовая помощь от государства на покупку продуктов поступает на специальные пластиковые карты. В 2016 г. её получали 44 млн человек, средний размер — 126 долларов. Величина помощи зависит от доходов и размеров домохозяйства. Например, на участие в программе может претендовать одинокий американец с чистым доходом ниже 990 долл. Если в семье 4 человека, то их суммарный доход должен быть ниже 2025 долл. Делать покупки по «продуктовой карте» можно не только в магазинах, но и на фермерских рынках.