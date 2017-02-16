Продуктовые карточки: кому дадут и как это будет работать?

Источник: РИА "Новости"

Зачем они нужны? Продуктовые карточки нужны вовсе не потому, что в стране нехватка продуктов.

Эти карты — один из инструментов поддерж­ки потребительского спроса в рамках программы, которую разработал Минпромторг

Она поможет российскому производству развиваться, а малоимущим — наладить здоровое питание. Кому дадут карточки? В Минпромторге «АиФ» пояснили, что в программе примут участие домохозяйства с низким среднедушевым доходом и имущественным положением. Точные критерии определят региональные власти на основании федеральных рекомендаций. Сколько денег на карте? О конкретных суммах пока говорить рано. Эти и другие детали дорабатываются. По словам Д. Мантурова, главы Минпром­торга, перечисленные на карту деньги нельзя будет обналичить или копить — если их не используют на покупку продуктов в течение месяца, они «сгорят». Как это будет работать?

Для начисления помощи планируется использовать карты «Мир»

(Это карта одноимённой российской многонациональной платёжной системы. А та в свою очередь создана, чтобы обеспечить финансовую безопасность нашей страны в случае угрозы отключения от международных платёжных систем, таких как «Visa» и «Mastercard».) Получивший право на госпомощь сможет использовать уже имеющуюся карту или написать заявку в банк о выпуске новой. На ту же карту можно направлять зарплату, пособия, стипендию. Что можно купить?

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Только разрешённые товары. Иначе система автоматического контроля не пропустит покупку. В Минпромторге рассказали, что перечень допущенных продуктов питания разработан с учётом рекомендаций Минздрава. На госпомощь можно будет купить хлебные продукты, в том числе муку, крупы, макаронные изделия и т. д., картофель, овощи и бахчевые, фрукты свежие и сухофрукты, сахар, соль, питьевую воду, яйца, масло растительное, мясо и мясопродукты, рыбу и рыбопродукты, молоко и молокопродукты. Плюс, что особенно актуально для сельского населения, саженцы, семена и корма для сельскохозяйственных животных. Всё вышеперечисленное должно быть отечественного производства. В чёрном списке — алкоголь, сигареты и вредные продукты (например, чипсы и газировка). Где купить? Карты можно будет использовать во всех магазинах, готовых работать в данной системе. Создания отдельной торговой сети не требуется. Возможность расчёта в столовых и кафе в дальнейшем будет рассмотрена. Сколько стоит программа? По словам Владимира Волика, директора департамента регулирования рынков агропрома Минсельхоза, программа может обойтись в 100 млрд руб. Что она принесёт? Экономический эффект программы огромен, объяснили в Минпромторге. На каждый вложенный рубль можно получить два рубля прироста ВВП. Так, если бы в 2015 г. программа работала на полную проектную мощность и на неё было бы направлено около 300 млрд рублей, то это увеличило бы ВВП на 0,8%. Есть ли такие карты за рубежом?

Подобная программа есть в США. Она действует там на постоянной основе с 1961 г.