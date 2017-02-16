Административное воздействие ждет хабаровский ТД «Золото» за проданный плавленый кварц

Хабаровск, 16 февраля, AmurMedia.

Административное воздействие грозит хабаровскому ТД «Золото». В результате проверки, проведенной Роспотребнадзором, были выявлены нарушения правил торговли ювелирными изделиями, сообщает ИА AmurMedia.

Как сообщало ранее ИА AmurMedia, предновогодняя покупка в одном из магазинов известной в городе ювелирной сети ТД «Золото» обернулась неприятным сюрпризом для жительницы Хабаровска. Будучи уверенной, что приобрела кольцо с натуральным изумрудом, Виктория Г. испытала разочарование, узнав, что вставка в кольце не соответствует названию на ярлыке — там значилось «ПК изумруд». Экспертиза подтвердила ее опасения — камень оказался не натуральным изумрудом. Однако в торговой сети «Золото» разъяснили, что женщина неправильно истолковала надпись, и аббревиатура ПК означает «плавленый кварц».

Редакция ИА AmurMedia с целью выяснить, насколько ТД «Золото» соблюдает российское законодательство, направила запрос в Роспотребнадзор с просьбой провести проверку на предмет возможного нарушения закона, а также в УМВД России по Хабаровскому краю с просьбой разобраться в конфликтной ситуацией, возникшей между сотрудниками ТД «Золото» и покупателем.

Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю рассмотрело обращение редакции и установило, что ИП Жуковой Е. С. (ТД «Золото») было допущено нарушение:

«При рассмотрении обращения Управлением установлено нарушение ИП Жуковой Е. С. (ТД “Золото” по адресу: г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, д.9) правил продажи ювелирных изделий в части не доведения до сведения потребителя необходимой и достоверной информации о реализуемом товаре, предусмотренной законодательством», — говорится в официальном документе, направленном в адрес редакции. — За выявленное нарушение в отношении индивидуального предпринимателя Управлением применяются меры административного воздействия.

Аналогичную проверку проводило и Управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Хабаровскому краю. Правоохранители пришли к выводу, что в этом деле никаких нарушений нет:

«По результатам рассмотрения указанного обращения признаков преступления или административного правонарушения не выявлено», — пишет в официальном документе начальник отдела А. Г. Шустов.

Ввиду того, что позиции двух ведомств в этом вопросе разнятся, редакция ИА AmurMedia обратилась в краевую прокуратуру с просьбой дать собственную оценку ситуации с продажей украшения с ювелирным стеклом под биркой с названием «ПК изумруд».