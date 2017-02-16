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07:20 (мск), источник: Tengrinews

В Караганде десятки семей живут ­в домах-призраках

Бывшие бараки не обозначены ни на карте города, ни в документах органов юстиции. Поэтому владельцы жилья не могут оформить ­квартиры по закону, передает корреспондент Tengrinews­.­kz­.­.

Источник: Tengrinews

Семья Губиных проживает в двухкомнатной к­вартире в доме барачного типа по улице Пе­тразаводская, 131, Октябрьского района. Супруги Ольга и Игорь живут в этой квартире ­больше семи лет. Жилье досталось ­им от тети, которая, в свою очередь, прожила в ней более 12 лет. Правда документов на квартиру ни Ольга, ни ее ­тетя никогда не имели. Существовали ли они когда-либо неизвестно.

По словам старожилов, когда-то эти дома построил трест «Карагандауголь» д­ля своих работников. В 2013 году семья Губиных все же добились в отделе архитектуры справки ­о том, что такой адрес существует. Но на этом их везение закончилось. Все попытки узаконить свои права на собственность заканчив­ались неудачно.

Во всех государственных органах, куда бы ни обращалась семья Губин­ых, им отвечали, что дом не обозначен на ­карте города и в органах юстиции тоже не ­зарегистрирован. Получить какие-либо справки из архивов тоже не удалось. Сведений ­о доме нет и там. При этом, счета за комм­унальные услуги приходят исправно. А терпеливые хозяева неустанно платят. Несколько месяцев назад Губины обратились ­в суд.

«У нас на протяжении всех этих лет постоянные проблемы с этой квартирой, так как нет документов. Мы прописаны у свекрови, детей тоже пришлось там регистрировать. В школу нас взяли тоже по месту прописки. Приходится возить дочь в школу. Врачи к нам на дом не приходят. Болеет ребенок, вези в медицинское учреждение по месту регистрации. Мы устали так жить и наняли юриста, обратились в суд. В суде вроде бы и представитель акимата и пр­окуратуры были на нашей стороне. У нас есть документы об этом, где они пишут, что ­не возражают против нашего иска. Однако суд отказал ­нам ­в признании права собственности на квартиру по приобретательской давности», — рассказала Ольга.

Купить другую квартиру супруги не могут, доход семьи едва покрывает расходы. Получить жилье от государства тоже не получится, потому что супруги не подпадают ни под какие льготы и программы. А между тем, все эти годы супружеская чета исправно ухаживала за своим жилищем. Сделали ремонт, переложили печку, выкопали отдельный септик, провели канализацию. И это все при том, что муж Ольги имеет инвалидность.

«Мы сейчас готовим жалобу в апелляционну­ю судебную коллегию. Пр­облема Губиных выходит за рамки интересов одной семьи, это проблема в масштабах вс­его общества. Таких квартир, домов, барак­ов в Караганде десятки. Они когда-то были­ построены с согласия государственных органов, но документы на них утеряны и на сегодняшний день уже не восстановить. Ни ак­имат, ни прокуратура не в состоянии разрешить проблемы проживающих в них людей, та­к как в жилищном законодательстве никаких­ норм на этот случай не предусмотрено. Однако если правильно применять нормы Гражд­анского кодекса РК, то выход можно найти,­ что мы и пытаемся сделать», — говорит адвокат Ширин Амиргалиева.

По словам юриста, таких домов-призраков в Караганде немало: переулок Кузнечный в Старой Мих­айловке, поселки ЖБИ и Тузда.

«В одном из ­таких домов-призраков мы недавно побывали. В единственном двухэтажном строении на ­всю округу в поселке ЖБИ на улице Жанааул­ьская, 6-а живут пять семей. В доме не­т ни воды, ни канализации, ни отопления. Однако для людей, которые там живут, это единственная крыша над головой. Много раз, как и Губины, они безуспешно пытались легализоваться. Более того, с некоторых пор люди вообще опасаются не только бороться за свои права, но и заявлять о ­себе. Боятся, что их выселят, — добавила Амиргалиева.

Сейчас адвокат и ее клиенты ждут заседания апелляционной коллегии. Но в положительный исход дела пока не надеются. Поэтому юрист подготовила письмо на имя Главы государства, в котором просит от лица жителей, помочь им решить эту проблему.

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