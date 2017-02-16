В Караганде десятки семей живут в домах-призраках
Бывшие бараки не обозначены ни на карте города, ни в документах органов юстиции. Поэтому владельцы жилья не могут оформить квартиры по закону, передает корреспондент Tengrinews.kz..
Бывшие бараки не обозначены ни на карте города, ни в документах органов юстиции. Поэтому владельцы жилья не могут оформить квартиры по закону, передает корреспондент Tengrinews.kz..
Семья Губиных проживает в двухкомнатной квартире в доме барачного типа по улице Петразаводская, 131, Октябрьского района. Супруги Ольга и Игорь живут в этой квартире больше семи лет. Жилье досталось им от тети, которая, в свою очередь, прожила в ней более 12 лет. Правда документов на квартиру ни Ольга, ни ее тетя никогда не имели. Существовали ли они
По словам старожилов,
Во всех государственных органах, куда бы ни обращалась семья Губиных, им отвечали, что дом не обозначен на карте города и в органах юстиции тоже не зарегистрирован. Получить
«У нас на протяжении всех этих лет постоянные проблемы с этой квартирой, так как нет документов. Мы прописаны у свекрови, детей тоже пришлось там регистрировать. В школу нас взяли тоже по месту прописки. Приходится возить дочь в школу. Врачи к нам на дом не приходят. Болеет ребенок, вези в медицинское учреждение по месту регистрации. Мы устали так жить и наняли юриста, обратились в суд. В суде вроде бы и представитель акимата и прокуратуры были на нашей стороне. У нас есть документы об этом, где они пишут, что не возражают против нашего иска. Однако суд отказал нам в признании права собственности на квартиру по приобретательской давности», — рассказала Ольга.
Купить другую квартиру супруги не могут, доход семьи едва покрывает расходы. Получить жилье от государства тоже не получится, потому что супруги не подпадают ни под какие льготы и программы. А между тем, все эти годы супружеская чета исправно ухаживала за своим жилищем. Сделали ремонт, переложили печку, выкопали отдельный септик, провели канализацию. И это все при том, что муж Ольги имеет инвалидность.
«Мы сейчас готовим жалобу в апелляционную судебную коллегию. Проблема Губиных выходит за рамки интересов одной семьи, это проблема в масштабах всего общества. Таких квартир, домов, бараков в Караганде десятки. Они
По словам юриста, таких
«В одном из таких
Сейчас адвокат и ее клиенты ждут заседания апелляционной коллегии. Но в положительный исход дела пока не надеются. Поэтому юрист подготовила письмо на имя Главы государства, в котором просит от лица жителей, помочь им решить эту проблему.