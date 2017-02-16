Единый бренд для продукции Дальнего Востока появится в супермаркетах

15 февраля под руководством заместителя полпреда Владимира Солодова прошло межведомственное совещание по вопросам развития продуктовых торговых сетей, а также обеспечения доступа в них субъектов малого и среднего предпринимательства. В мероприятии приняли участие представители АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта», исполнительных органов власти регионов округа, предприниматели, сотрудники полпредства.

На совещании обсуждались меры обеспечения населения качественными продуктами питания по доступной цене и поддержки доступа в продуктовые торговые сети субъектов малого и среднего предпринимательства, их продвижение на рынке марорегиона и экспортных рынках.

В частности, участники совещания отметили необходимость стимулирования и оказания помощи со стороны органов исполнительной власти в координации взаимодействия предприятий малого и среднего бизнеса, в том числе фермерских хозяйств, с торгово-розничными сетями.

В ходе совместного обсуждения было высказано предложение по созданию единого бренда для продукции, произведенной предприятиями Дальнего Востока.

«Меры по поддержке местных производителей, которые выстроены в каждом регионе, нужно продолжать развивать. Одним из механизмов поддержки локальных производителей в регионах является их упорядочивание и взаимоувязка. Задача очень простая и связана с единообразной маркировкой дальневосточных продуктов. Предлагаю нам с вами доработать подход до того, чтобы, с одной стороны, была единообразная маркировка дальневосточных продуктов, с другой, были узнаваемые региональные бренды», — заключил Солодов.