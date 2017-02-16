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03:46 (мск), источник: PrimaMedia.ru

ФК «Луч-Энергия» возглавил список должников Владивостока

Клуб задолжал городскому бюджету более 100 тысяч рублей.

Владивосток, 16 февраля, PrimaMedia.

Ассоциация ФК «Луч-Энергия» оказался во главе списка организаций, имеющих задолженность в бюджет Владивостокского городского округа свыше 100 тысяч рублей по состоянию на 1 января 2017 года. Такая информация опубликована на сайте администрации Владивостока, сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, ФК «Луч-Энергия» испытывает серьезный финансовый кризис. Персонал и игроки клуба не могут получить зарплату за четыре месяца (октябрь, ноябрь, декабрь, январь) плюс премиальные за 2015 и 2016 годы и за первый круг сезона 2016/2017. Кроме этого, в СМИ появлялась информация, что команда может отзаявиться в первенстве ФНЛ из-за финансовых трудностей. Однако позже эта информация была опровергнута руководством «желто-синих». Также известно, что администрация Приморского края в этом году выделит клубу 150 млн рублей в виде субсидии. Сумма на счета команды будет поступать двумя траншами, первый — 70 млн рублей — ожидается уже в конце февраля. Вместе с тем, у команды до сих пор не появился титульный спонсор. Представители краевой администрации заявляли, что коллективу необходим спонсор, который готов ежегодно вкладывать в клуб 150−200 млн рублей.

Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что игроки «желто-синих» намерены бойкотировать второй тренировочный сбор команды в Турции, который должен пройти с 16 февраля по 5 марта. «Луч-Энергия» в нынешнем чемпионате занимает девятое место, набрав 32 очка.

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