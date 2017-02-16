ФК «Луч-Энергия» возглавил список должников Владивостока
Клуб задолжал городскому бюджету более 100 тысяч рублей.
Клуб задолжал городскому бюджету более 100 тысяч рублей.
Владивосток, 16 февраля, PrimaMedia.
Ассоциация ФК «Луч-Энергия» оказался во главе списка организаций, имеющих задолженность в бюджет Владивостокского городского округа свыше 100 тысяч рублей по состоянию на 1 января 2017 года. Такая информация опубликована на сайте администрации Владивостока, сообщает ИА PrimaMedia.
Напомним, ФК «Луч-Энергия» испытывает серьезный финансовый кризис. Персонал и игроки клуба не могут получить зарплату за четыре месяца (октябрь, ноябрь, декабрь, январь) плюс премиальные за 2015 и 2016 годы и за первый круг сезона 2016/2017. Кроме этого, в СМИ появлялась информация, что команда может отзаявиться в первенстве ФНЛ
Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что игроки «желто-синих» намерены бойкотировать второй тренировочный сбор команды в Турции, который должен пройти с 16 февраля по 5 марта. «Луч-Энергия» в нынешнем чемпионате занимает девятое место, набрав 32 очка.