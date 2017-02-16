В Новосибирске привлекут частных инвесторов к строительству школ

— Если бы мы сидели и ждали выделения федеральных средств на создание социальных объектов и строительство дорог, мы никогда бы не сделали все то, что есть в городе, затормозили бы его развитие. К решению этого вопроса надо привлекать частных инвесторов, — высказал свое мнение мэр Новосибирска Анатолий Локоть на дискуссионной площадке по развитию социальной инфраструктуры.

В настоящее время муниципалитет опирается на собственные возможности, а также на федеральную и региональную поддержку. Благодаря этому в прошлом году были открыты школа № 212 на Горском жилмассиве и детский сад № 555, введены в эксплуатацию четыре дополнительные группы в действующих детских садах №№ 196 и 449. Годом ранее город справился с задачей по обеспечению всех детей с трех до семи лет путевками в дошкольные учреждения. Теперь предстоит решить вопрос дефицита мест в школах.

Как считает глава города Анатолий Локоть, для этого нужны прорывные и кардинальные решения. Одно из них — взаимодействие городской власти и бизнеса. Успешные примеры муниципально-частного партнерства (МЧП) в сфере образования уже есть. Инвесторы предлагают варианты размещения детских садов и школ, разрабатывают проекты. Так, в микрорайоне Чистая Слобода застройщиком подготовлен проект школы, ведутся работы на нулевом цикле. В микрорайоне Матрешкин Двор строительная компания, ведущая застройку территории, разрабатывает проекты школы и дороги. В Родниках также есть удачный опыт МЧП — здесь построена одна из лучших школ за Уралом — № 211, и еще одну застройщик планирует возвести в ближайшие годы.

Всего за три года в Новосибирске введено 3,4 тысячи объектов соцкультбыта (построено четыре миллиона квадратных метров), в том числе 24 дошкольных учреждения. Как считает главный архитектор города Виктор Тимонов, впервые за многие годы появились уникальные объекты. Это единственный за Уралом дельфинарий — Центр океанографии и морской биологии «Дельфиния», крупнейший в России аквапарк «Аквамир», детско-юношеский центр «Планетарий», крытый футбольный манеж на улице Спортивная. Эти образовательные и спортивные объекты стали украшением города, их активно посещают туристы.

— На 2017−2030 годы принята программа комплексного развития социальной инфраструктуры города. Ее реализация позволит решить проблемы очередности в детских садах, перевести школы на обучение в одну смену, будет способствовать развитию дополнительного образования и спортивной инфраструктуры, объектов культуры, а также системы здравоохранения, — сообщил в ходе дискуссии и. о. начальника департамента образования Рамиль Ахметгареев.

Для выполнения этой программы в полном объеме потребуется около 176 миллиардов рублей. На эти средства будут построены новые и реконструированы действующие учреждения. Всего — 74 школы, 86 детских садов, 62 объекта культуры и спорта и 96 объектов здравоохранения.

В текущем году, помимо строительства школ, будет продолжена работа по созданию дополнительных мест в детских садах. В завершающей стадии строительства находится школа-интернат № 37, продолжается реконструкция образовательного учреждения № 82 в Дзержинском районе и строительство нового здания школы № 155 на Ключ-Камышенском плато. В жилмассиве Березовое возводится школа за счет федеральных средств. Город рассчитывает на субсидию по федеральной целевой программе «Жилище» и на строительство школы на улице Первомайской. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2018 год. На рассмотрении минстроя РФ находится проектно-сметная документация по строительству школы на улице Титова на 1 100 мест.

Самое активное участие в обсуждении данного вопроса приняли горожане, пришедшие на дискуссию.

— То, о что мы сегодня говорим, чрезвычайно важно. К сожалению, мы все время опаздываем со строительством социальных объектов, отсюда и недовольство граждан. Сейчас на Ключ-Камышенском плато активно ведется застройка. И мы сразу задались вопросом, где будут учиться дети новоселов. Нас услышали, и сегодня у нас строится новая школа, — поделился директор школы № 155 Александр Дмитриев.

— Я недавно стал дедом и задумался: куда я пойду с внучкой? Нам, жителям ОбьГЭСа, сходить некуда. Не первый год мы предлагаем проект по обустройству единого пространства с зоной отдыха и бассейном, — поддержал тему президент организации «Право и безопасность» Игорь Языковский.

Дискуссионная площадка, посвященная развитию социальной инфраструктуры, в рамках проекта «Городские приоритеты» стала четвертой. Всего за время проведения четырех площадок поступило почти две сотни предложений. Они взяты на рассмотрение профильными департаментами мэрии и мэром лично. Их учтут при формировании дорожных карт городских программ.

Тем временем

Новосибирск вошел в федеральный проект комплексного развития транспортной инфраструктуры «Безопасные и качественные дороги». Развитие дорожно-транспортной сферы мэр Анатолий Локоть считает одним из приоритетов муниципалитета на ближайшие годы. Об этом он сообщил на дискуссии, посвященной развитию УДС.

Благодаря программе город получит финансирование на приведение в нормативное состояние дорожного покрытия и прилегающей инфраструктуры — тротуаров, ограждений, светофоров и других объектов. Результатом должно стать снижение аварийности.

Уже в этом году планируется отремонтировать девять дорожных объектов и ликвидировать пятнадцать мест концентрации ДТП. В проект включены основные магистрали города и наиболее опасные участки. Общий объем финансирования составит более одного миллиарда рублей, из которых 480 миллионов — федеральные средства. По предварительным данным, на реализацию программы с 2017-го по 2025 год направят почти 9,2 миллиарда рублей.

Как рассказал начальник управления дорожного строительства города Юрий Алексеевский, в 2016 году отремонтировано чуть более одного миллиона квадратных метров улично-дорожной сети на сумму 654,2 миллиона рублей.

Особый акцент сделан на ремонт дорог частного сектора, на эти цели направлено более 100 миллионов рублей. Такая же сумма предусмотрена и в этом году на обустройство дорог в районах индивидуальной застройки.

Выступая на дискуссионной площадке, Анатолий Локоть признал, что существующая городская инфраструктура оказалась не готова к постоянно возрастающему количеству автомобилей. У муниципалитета есть свое видение развития УДС, но горожанам, экспертам и общественникам также было предложено ответить на вопрос: как развивать дорожную инфраструктуру, какие объекты необходимо ремонтировать в первую очередь.

Прямая речь

Анатолий Локоть, мэр Новосибирска:

— Строительство и реконструкция объектов социальной сферы — один из приоритетов муниципалитета на ближайшие годы. Мы много делаем в этом направлении, но вопрос обеспечения детей местами в детских садах и перевод школ на работу в одну смену по-прежнему актуален — Новосибирск активно строится, растет численность его населения. За этим не поспевают «социалка» и транспортная инфраструктура. Реальная финансовая ситуация такова, что за счет бюджета невозможно в полном объеме решить этот вопрос. Поэтому сегодня мы говорим о муниципально-частном партнерстве. В этом заинтересованы все — и муниципалитет, и жители, и застройщики. Потому что без детских садов, школ и дорог новые кварталы неконкурентоспособны, это будет «мертвая территория». Мы приглашаем застройщиков к сотрудничеству. Меня радует, что они активно откликаются, выступают с интересными инициативами.

Кстати.

В Новосибирске преобразят Михайловскую набережную. Это будет первый проект, предусмотренный федеральной программой по благоустройству общественных территорий, в которую вошел Новосибирск. «Территория набережной вошла в число фанзон, которые готовятся к чемпионату мира по футболу 2018 года», — пояснила начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова.