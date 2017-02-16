В Новосибирске построят многофункциональную спортивную арену

Построенный в 1964 году комплекс уже не отвечает современным требованиям подготовки спортсменов и проведения соревнований на высоком уровне. Кроме того, за Уралом нет ни одного стадиона, на котором могла бы выступить популярная музыкальная группа. Поэтому решение возвести универсальную ледовую арену назрело давно. Проект поддерживает власть, бизнес, спортивная общественность, ветераны спорта и горожане. И это сама по себе уникальная ситуация, когда все стороны готовы объединить усилия для строительства нового спортивного объекта.

Первым серьезным шагом на этом пути стал «Меморандум о взаимопонимании в отношении комплексного освоения территории в Новосибирске». Свои подписи под документом поставили губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, мэр Новосибирска Анатолий Локоть и председатель совета директоров ООО «Парк чемпионов» Дмитрий Шатохин.

— У Новосибирской области есть все шансы стать местом проведения чемпионата мира по хоккею с шайбой на льду среди молодежных команд в 2023 году. По крайней мере, от России подана одна заявка — от Новосибирска. Итоги конкурса будут подведены в марте этого года, и времени на создание современной спортивной инфраструктуры остается не так много — к 2022 году у нас должна быть новая арена. Она станет основной площадкой молодежного чемпионата, а в дальнейшем — центром развития сибирского хоккея и других популярных видов спорта — волейбола, мини-футбола, баскетбола, — подчеркнул губернатор Владимир Городецкий.

Он отметил, что подписанию документа предшествовала большая работа по изучению опыта строительства подобных сооружений за рубежом и в нашей стране, рассмотрены различные варианты арен. По мнению специалистов, лучшим местом для строительства арены в Новосибирске является левый берег реки Оби. Здесь планируется открыть станцию метро «Спортивная», обустроить набережную, оборудовать рекреационную зону, построить современные жилые дома.

Как сообщил Дмитрий Шатохин, концепцией предусмотрено следующее: ледовая арена играет главную роль, а все остальное — транспортная и инженерная инфраструктуры, жилье, социальные объекты — улучшит возможности данной территории по развитию спорта и подготовке молодых спортсменов.

— В крытом многофункциональном комплексе с искусственным льдом одновременно смогут разместиться более десяти тысяч человек. Проектом также предусмотрено строительство на указанной территории федерального центра хоккея. Таких центров в России в ближайшее время должно появиться семь-восемь. И хорошо, если Новосибирск покажет свою заинтересованность в этом и сможет претендовать на федеральные средства, — отметил Дмитрий Шатохин.

Отметим, что муниципальная школа сноуборда, расположенная на этой территории, не только не пострадает, а, наоборот — как прилегающий к новой арене объект получит импульс развития.

В течение 2017 года планируется подготовить и согласовать проект и необходимую документацию. До 1 июня текущего года запланировано проведение аукциона на получение права аренды земельного участка, и у победителя будут обязательства по строительству арены.