Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Алисы до Мальвины: что стало с кумирами из фильмов детства
СМИ обвинили РФ в размещении крылатых ракет на своей территории
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
Эксперт: Американские ракеты угрожают России
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Счастливы вместе: портреты пар, отметивших 50, 60 и 70 лет бракаФотогалерея супругов, которым уже давно не нужно доказывать свои чувства в День святого Валентина. Как отмечают крупные годовщины свадеб пары со всего света
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок
Филипп Киркоров готов снова стать папой
Рейтинг самых комфортных городов мира
Ванные комнаты всех оттенков синего
Российские военные подняли «лазерный меч»: СМИ о новом оружии РФ
В Москве негодуют: СМИ о действиях США на Украине
Собчак против Брежневой: последний шанс
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Дмитрий Тарасов показал новую хозяйку своего дома - СМИ
В Москве негодуют: СМИ о действиях США на Украине
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
9Колесница для королевских похорон
14В США прошла самая престижная выставка собак
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
06:55 (мск), источник: "Российская газета"

В Новосибирске построят многофункциональную спортивную арену

Любовь к хоккею — не пустые слова для новосибирцев. Однако существующий ледовый дворец спорта не может вместить всех желающих посмотреть домашние игры хоккеистов «Сибири».

Построенный в 1964 году комплекс уже не отвечает современным требованиям подготовки спортсменов и проведения соревнований на высоком уровне. Кроме того, за Уралом нет ни одного стадиона, на котором могла бы выступить популярная музыкальная группа. Поэтому решение возвести универсальную ледовую арену назрело давно. Проект поддерживает власть, бизнес, спортивная общественность, ветераны спорта и горожане. И это сама по себе уникальная ситуация, когда все стороны готовы объединить усилия для строительства нового спортивного объекта.

Первым серьезным шагом на этом пути стал «Меморандум о взаимопонимании в отношении комплексного освоения территории в Новосибирске». Свои подписи под документом поставили губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, мэр Новосибирска Анатолий Локоть и председатель совета директоров ООО «Парк чемпионов» Дмитрий Шатохин.

— У Новосибирской области есть все шансы стать местом проведения чемпионата мира по хоккею с шайбой на льду среди молодежных команд в 2023 году. По крайней мере, от России подана одна заявка — от Новосибирска. Итоги конкурса будут подведены в марте этого года, и времени на создание современной спортивной инфраструктуры остается не так много — к 2022 году у нас должна быть новая арена. Она станет основной площадкой молодежного чемпионата, а в дальнейшем — центром развития сибирского хоккея и других популярных видов спорта — волейбола, мини-футбола, баскетбола, — подчеркнул губернатор Владимир Городецкий.

Он отметил, что подписанию документа предшествовала большая работа по изучению опыта строительства подобных сооружений за рубежом и в нашей стране, рассмотрены различные варианты арен. По мнению специалистов, лучшим местом для строительства арены в Новосибирске является левый берег реки Оби. Здесь планируется открыть станцию метро «Спортивная», обустроить набережную, оборудовать рекреационную зону, построить современные жилые дома.

Как сообщил Дмитрий Шатохин, концепцией предусмотрено следующее: ледовая арена играет главную роль, а все остальное — транспортная и инженерная инфраструктуры, жилье, социальные объекты — улучшит возможности данной территории по развитию спорта и подготовке молодых спортсменов.

— В крытом многофункциональном комплексе с искусственным льдом одновременно смогут разместиться более десяти тысяч человек. Проектом также предусмотрено строительство на указанной территории федерального центра хоккея. Таких центров в России в ближайшее время должно появиться семь-восемь. И хорошо, если Новосибирск покажет свою заинтересованность в этом и сможет претендовать на федеральные средства, — отметил Дмитрий Шатохин.

Отметим, что муниципальная школа сноуборда, расположенная на этой территории, не только не пострадает, а, наоборот — как прилегающий к новой арене объект получит импульс развития.

В течение 2017 года планируется подготовить и согласовать проект и необходимую документацию. До 1 июня текущего года запланировано проведение аукциона на получение права аренды земельного участка, и у победителя будут обязательства по строительству арены.

Как пояснил Владимир Городецкий, предполагаемые затраты на строительство ледовой арены предварительно оцениваются в три с половиной — четыре миллиарда рублей. Это средства внебюджетных источников. Обустройство инженерной инфраструктуры и дорожно-транспортных коммуникаций, по предварительным оценкам, обойдется в три миллиарда рублей.

Предполагается, что на это будут выделены консолидированные средства из федерального и областного бюджетов.

— Первым и основным объектом в освоении прибрежной зоны в Ленинском районе должна стать ледовая арена. Это даже не обсуждается. В результате город и регион в целом получат мощную инфраструктуру, которая повысит инвестиционную и спортивную привлекательность. Это совершенно новый этап развития Новосибирской области, — сказал Владимир Городецкий.

Справка.

Возведение многофункционального спортивного объекта определено поручением президента РФ, данного по итогам заседания совета по развитию физической культуры и спорта 22 апреля 2016 года, и является необходимым условием для проведения в Новосибирске спортивных мероприятий международного уровня по хоккею.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Рубль уронят совсем скоро
В Конгрессе США назвали условия смягчения санкций против России
Бывший депутат Госдумы Михеев объявлен в федеральный розыск
WSJ: США задумались над созданием ближневосточного аналога НАТО
Задержана вторая подозреваемая в убийстве брата Ким Чен Ына
CNN сообщил о подготовке США наземной операции в Сирии
«Бавария» разгромила «Арсенал» в 1/8 финала Лиги чемпионов
Найдена статья Черчилля о существовании внеземной жизни
Спорт
«Краснодар», «Ростов» и «Зенит» стартуют в плей-офф ЛЕ В четверг три российских клуба проведут свои первые матчи в 1/16 финала футбольной Лиги Европы
Авто
В сети появились фотографии гибнущего завода ЗИЛ Фотограф сумел пробраться на территорию корпусов Завода имени Лихачёва, которые пока не снесены
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
От Алисы до Мальвины: что стало с кумирами из фильмов детства Мы все это делали: влюблялись в героев любимых фильмов и актеров, которые их сыграли. Вспоминаем 10 главных секс-символов советских подростков и рассказываем, как сложились их карьеры после судьбоносных ролей
Недвижимость
Банки массово снизили ставки по ипотеке
Стало известно, что россияне сделают с бесплатными участками
Здания, построенные во имя любви (фото)
В квартирах россиян установят газоанализаторы
Леди
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото) А вам слабо пройти пешком 200 километров, переехать в другую страну, стать художницей или преподавателем йоги?
Дети
Бывшая няня детей Пугачевой рассказала, как Примадонна воспитывает сына и дочь Лиза и Гарри Галкины живут в разных комнатах и учат французский.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь