В Сибири разработали «быструю» схему поставок фруктов из Узбекистана

— В республике в последнее время изменилась внутренняя стратегия развития. Сейчас здесь активными темпами развивается сельское хозяйство, приоритетной государственной задачей является не только увеличение объемов производства, но и выращивание экологически чистых продуктов. Наши партнеры заинтересованы в расширении поставок плодовоовощной продукции, а мы в свою очередь — в росте ее доли на наших рынках. Кроме того, Новосибирск в силу своего удобного географического положения может стать центром распределения продукции по Сибирскому федеральному округу. Это тоже отмечают наши партнеры, — прокомментировал итоги визита Владимир Городецкий.

В настоящее время через Хилокский рынок Новосибирска ежегодно реализуется более трехсот тонн агропромышленной продукции, которую выращивают в Узбекистане. Кроме того, в Новосибирскую область поступает большое количество узбекских сухофруктов и «заморозки». Продукцию в основном поставляют автотранспортом, что неудобно — при перевозке страдает качество товаров, а многочисленные фуры создают пробки на дорогах.

— На встречах с членами правительства Республики Узбекистан, руководителями крупных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, хакимами (главами) восьми областей Узбекистана, а также с чрезвычайным и полномочным послом РФ в Узбекистане Владимиром Тюрденевым мы говорили о создании принципиально новой устойчивой схемы поставок, в том числе железнодорожным транспортом. Это должно сократить транспортные и посреднические издержки, что позволит увеличить объемы поставок. В этом заинтересованы и узбекистанские, и казахстанские железные дороги, готовые предоставлять льготные тарифные условия при провозе товаров. Акцент также сделан на качество импорта. Предполагается, что отбору, перевозке и хранению продукции будет уделяться особое внимание. А, значит, наши жители смогут получать безопасную во всех смыслах продукцию, — рассказал губернатор.

Стороны проделали большую предварительную работу — в Узбекистане создан агропромышленный холдинг «Узагроэкспорт», который будет заниматься поставками свежей и переработанной плодовоовощной продукции. Еще один важный партнер — компания «Узбекозиковкатхолдинг» — включает в себя 188 предприятий пищевой и мясомолочной промышленности. В Новосибирской области в мае начнет функционировать торговый дом «Узагроэкспорт-Сибирь». Его якорной площадкой станет оптово-розничный комплекс «Импульс», расположенный на Мочищенском шоссе. Начальная мощность центра, который отвечает всем современным требованиям, — 75 тысяч тонн продукции в год, и есть возможность ее увеличения. Агропотенциал южной республики это позволяет — здесь собирают до двадцати миллионов тонн фруктов и овощей в год. Проект по строительству торгово-складского центра «Импульс» поддержало правительство НСО, с тем чтобы расширить ассортимент и увеличить поставки в регион свежих фруктов и овощей.

По словам министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Николая Симонова, Хилокский рынок сегодня ориентирован на мелкорозничную торговлю и частного потребителя. Новый центр сможет обеспечивать свежей продукцией федеральные и региональные торговые сети, у которых повышенные требования к поступающим товарам.

— Создана рабочая группа, которая занимается схемой поставки свежей продукции из Узбекистана. Схема должна быть удобной для поставщиков и потребителей. Пилотные поставки уже выполнены. Груз доставлен спецконтейнерами по железной дороге. Срок — один-полтора дня. В этой схеме полностью исключены посредники, — особо отметил Владимир Городецкий.

Он сообщил, что узбекская сторона заинтересована в поставках новосибирских товаров, прежде всего, гофрокартона для производства тары и упаковки. Есть спрос на биопрепараты для защиты растений и борьбы с вредителями (как для плодоовощной продукции, так и для хлопчатника), а также электронику, продукцию горнорудной промышленности.

Справка.

Внешнеторговый оборот Новосибирской области с Республикой Узбекистан в 2016 году составил около 48 миллионов долларов, из них 36,2 миллиона — экспорт и 11,1 миллиона — импорт.