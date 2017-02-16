Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Алисы до Мальвины: что стало с кумирами из фильмов детства
Известная певица из РФ ответила на угрозы украинских радикалов
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Эксперт: Американские ракеты угрожают России
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Счастливы вместе: портреты пар, отметивших 50, 60 и 70 лет бракаФотогалерея супругов, которым уже давно не нужно доказывать свои чувства в День святого Валентина. Как отмечают крупные годовщины свадеб пары со всего света
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок
Филипп Киркоров готов снова стать папой
Здания, построенные во имя любви (фото)
В квартирах россиян установят газоанализаторы
Коллектив Лепса ушёл от певца в полном составе - СМИ
В Москве негодуют: СМИ о действиях США на Украине
Собчак против Брежневой: последний шанс
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Дмитрий Тарасов показал новую хозяйку своего дома - СМИ
В Москве негодуют: СМИ о действиях США на Украине
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней»
Eclipse Cross — новый японский кроссовер
Фоторепортажи
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
10Ежегодный Венецианский карнавал
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
14В США прошла самая престижная выставка собак
05:11 (мск), источник: AmurMedia.ru

«СамСтрой» планирует в марте продолжить строительство «Казачьей горы» в Хабаровске

Такими планами поделился гендиректор строительной компании Владимир Фридман.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 16 февраля, AmurMedia.

В марте продолжится строительство второй очереди многострадального ЖК «Казачья гора» в Хабаровске. После того как энергетики отзовут иск, из-за которого заморожены были счета, «СамСтрой» сможет распоряжаться поступающими средствами и направит их на завершение строительства этого ЖК, сообщил корр. ИА AmurMedia гендиректор и владелец ООО «СамСтрой» Владимир Фридман.

— Сейчас мы ведем переговоры с ДГК об отзыве иска, иначе мы не можем провести деньги, полученные от сделок, по счетам — все поступающие средства идут на погашение. Принципиальный положительный ответ от энергетиков получен, теперь юристы обговаривают детали. Сделки должны пройти февралем, так что в начале марта мы полным ходом зайдем на стройку и продолжим строительство, — пообещал Владимир Фридман.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Более 6 тысяч должников в Хабаровске лишились электроэнергии
В Конгрессе США назвали условия смягчения санкций против России
Экс-депутата Госдумы Вороненкова объявили в федеральный розыск
WSJ: США задумались над созданием ближневосточного аналога НАТО
Силуанов заявил, что является сторонником плоской шкалы НДФЛ
CNN сообщил о подготовке США наземной операции в Сирии
«Бавария» разгромила «Арсенал» в 1/8 финала Лиги чемпионов
Найдена статья Черчилля о существовании внеземной жизни
Спорт
«Краснодар», «Ростов» и «Зенит» стартуют в плей-офф ЛЕ В четверг три российских клуба проведут свои первые матчи в 1/16 финала футбольной Лиги Европы
Авто
В сети появились фотографии гибнущего завода ЗИЛ Фотограф сумел пробраться на территорию корпусов Завода имени Лихачёва, которые пока не снесены
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
От Алисы до Мальвины: что стало с кумирами из фильмов детства Мы все это делали: влюблялись в героев любимых фильмов и актеров, которые их сыграли. Вспоминаем 10 главных секс-символов советских подростков и рассказываем, как сложились их карьеры после судьбоносных ролей
Недвижимость
Банки массово снизили ставки по ипотеке
Стало известно, что россияне сделают с бесплатными участками
Здания, построенные во имя любви (фото)
В квартирах россиян установят газоанализаторы
Леди
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото) А вам слабо пройти пешком 200 километров, переехать в другую страну, стать художницей или преподавателем йоги?
Дети
Бывшая няня детей Пугачевой рассказала, как Примадонна воспитывает сына и дочь Лиза и Гарри Галкины живут в разных комнатах и учат французский.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь