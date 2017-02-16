«СамСтрой» планирует в марте продолжить строительство «Казачьей горы» в Хабаровске

Хабаровск, 16 февраля, AmurMedia.

В марте продолжится строительство второй очереди многострадального ЖК «Казачья гора» в Хабаровске. После того как энергетики отзовут иск, из-за которого заморожены были счета, «СамСтрой» сможет распоряжаться поступающими средствами и направит их на завершение строительства этого ЖК, сообщил корр. ИА AmurMedia гендиректор и владелец ООО «СамСтрой» Владимир Фридман.

— Сейчас мы ведем переговоры с ДГК об отзыве иска, иначе мы не можем провести деньги, полученные от сделок, по счетам — все поступающие средства идут на погашение. Принципиальный положительный ответ от энергетиков получен, теперь юристы обговаривают детали. Сделки должны пройти февралем, так что в начале марта мы полным ходом зайдем на стройку и продолжим строительство, — пообещал Владимир Фридман.