«СамСтрой» планирует в марте продолжить строительство «Казачьей горы» в Хабаровске
Такими планами поделился гендиректор строительной компании Владимир Фридман.
Такими планами поделился гендиректор строительной компании Владимир Фридман.
Хабаровск, 16 февраля, AmurMedia.
В марте продолжится строительство второй очереди многострадального ЖК «Казачья гора» в Хабаровске. После того как энергетики отзовут иск,
— Сейчас мы ведем переговоры с ДГК об отзыве иска, иначе мы не можем провести деньги, полученные от сделок, по счетам — все поступающие средства идут на погашение. Принципиальный положительный ответ от энергетиков получен, теперь юристы обговаривают детали. Сделки должны пройти февралем, так что в начале марта мы полным ходом зайдем на стройку и продолжим строительство, — пообещал Владимир Фридман.