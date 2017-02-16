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04:57 (мск), источник: ИА REGNUM

Приморье может стать пилотным субъектом для введения режима tax free

Дальневосточный регион надеется сравняться с Москвой, Санкт-Петербургом и Сочи.

Источник: Reuters

Свободный порт Владивостока и интегрированный развлекательный курорт «Приморье» могут войти в число пилотных территорий для введения режимов беспошлинной торговли и tax free. Соответствующее предложение с тремя возможными моделями реализации краевые власти уже направили в Минвостокразвития РФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам директора департамента туризма Приморского края Константина Шестакова, первая модель подразумевает открытие на территории Свободного порта Владивостока и интегрированного развлекательного курорта «Приморье» магазинов беспошлинной торговли — Duty Free. Вторая схема представляет собой создание целых зон беспошлинной торговли.

«Внедрение любой из указанных инициатив будет способствовать росту привлекательности Приморского края для иностранных туристов и позитивно отразится на экономике региона в целом. Учитывая то, что после введения упрощенного визового режима в рамках Свободного порта Владивосток эксперты прогнозируют значительный рост турпотока, зоны беспошлинной торговли станут дополнительным магнитом для визита в регион», — прокомментировал Шестаков.

Последний вариант затрагивает непосредственно режим tax free — возврат суммы НДС приобретённого на территории Таможенного союза товара при его последующем вывозе с территории. В данном случае в число пилотных территорий власти Приморья предлагают включить только Свободный порт Владивостока.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января 2017 года Министерство промышленности и торговли России направило в Минфин на согласование предложение о введении в пилотном режиме системы tax free на 2017 год. По словам замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова, запуск системы ожидается «в самое ближайшее время», а глава Минпромторга Денис Мантуров уточнил, что к запуску системы уже практически всё готово.

Минимальная сумма покупки для возврата НДС составит 10 тысяч рублей. Несмотря на то, что сначала предполагалось распространить tax free только на непродовольственные товары, Минпромторг настоял на расширении перечня, включив в него, в том числе, и продукты питания.

В преддверии проведения в России Чемпионата мира по футболу в 2018 году на данный момент обсуждается введение режима tax free в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.

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