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04:40 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Жители Снеговой пади во Владивостоке в шоке от приписанных им долгов

Их дома попали в программу капремонта еще на стадии строительства, а после сдачи в эксплуатацию людям вручили квитанции с крупными суммами.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 16 февраля, PrimaMedia.

Жители микрорайона Снеговая падь во Владивостоке в шоке от приписанных им долгов за капитальный ремонт. По их словам, многие из домов включили в региональную программу капитального ремонта общедомового имущества еще на стадии строительства, а после сдачи в эксплуатацию вручили квитанции с суммами в несколько тысяч рублей, сообщает ИА PrimaMedia.

«После того, как узаконили плату за капремонт, счета стали приходить не сразу. Мы предполагали, что эта плата не коснется новостроек какое-то время, это ведь логично. Но однажды пришла квитанция, причем с долгом примерно около 8 тысяч рублей. Мы были в шоке, — рассказали агентству жители Снеговой пади. — Кто-то платит постепенно, чтобы закрыть долг — мало ли, вдруг из-за долгов однажды запретят выезд за границу. Но большинство жителей все-таки отказывается платить, потому как не понимают смысла этих платежей».

О неразберихе со счетами на капремонт в Снеговой пади говорится и в отчете уполномоченного по правам человека в Приморском крае Валерия Розова, представленном на заседании комитета по социальной политике и защите прав граждан Законодательного собрания региона. Так, в аппарат уполномоченного поступило обращение от жителя микрорайона. Заявитель сообщил о несогласии с включением многоквартирных жилых домов по улицам Адмирала Горшкова, №№ 2,4, Адмирала Смирнова, №№ 16, 18, Анны Щетининой, № 1 в региональную Программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Приморского края, на 2014−2043 годы.

«Без разрешения на ввод в эксплуатацию указанные дома не должны были быть включены в программу капитального ремонта общедомового имущества», — пояснил уполномоченный по правам человека в Приморском крае.

В представленном отчете Валерий Розов отмечает, что в соответствии с краевым законом, обязательство по уплате взносов на капитальный ремонт у собственников помещений в домах, введенных в эксплуатацию после утверждения региональной программы капремонта, возникло бы не ранее, чем через 5 лет с даты включения в данную программу. А жители вышеуказанных домов получили счета летом прошлого года — с долгом за 18 месяцев.

Сейчас омбудсмен направил обращение прокурору города Владивостока по решению вопроса о проверке законности действий администрации города Владивостока, связанных с выдачей разрешения на ввод домов в Снеговой пади в эксплуатацию. Параллельно сделан запрос в ФПК «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края».

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