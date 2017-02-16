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05:40 (мск), источник: Baikal-info.ru

Принять жёсткие правила для туризма на Байкале предлагают в Иркутской области

О необходимости разработки правил организации туризма в границах Центральной экологической зоны Байкальской природной территории 15 февраля 2017 года сообщила председатель думы Ольхонского района Елена Мотошкина на муниципальном часе «Развитие системы особо охраняемых природных территорий Иркутской области» на сессии Законодательного собрания Иркутской области.

Источник: РИА "Новости"

По её словам, правила должны регулировать нагрузку туристов на природу, что предусмотрено в федеральном законе об охране Байкала.

Елена Мотошкина заметила, что туризм и сельское хозяйство — наиболее приоритетные направления развития Ольхонского района, но на них оказывает негативное влияние дикий туризм, которые никак не регулирован на законодательном уровне.

Депутат ЗС Олег Тюменев предложил срочно создать комиссию, чтобы принять правила организации дикого туризма. Он подчеркнул, что без них будут окончательно потеряны, например, красоты острова Ольхона. Депутат рассказал, что много лет ездит отдыхать на остров и заметил, как изменились там природные ландшафты. «Особенно это касается мыса Бурхан. Земля на подъезде подверглась мощной эрозии, образовались овраги», — поделился депутат и добавил, что подобные природные объекты стали поздно огораживать, когда «территория была заезжена, а растительность уничтожена». Парламентарий предположил, что нужно принимать экстренные меры по восстановлению природы острова. «Сегодня туда ездить могут только китайцы, которые не видели первоначального состояния, в котором находились эти объекты. Им даже в этом состоянии кажется, что остров красив и знаменателен», — сказал Олег Тюменев.

Заместитель председателя правительства Иркутской области Виктор Кондрашов рассказал, что в правительстве сейчас готовят техническое задание для учёных, чтобы те рассчитали возможную антропогенную нагрузку на Байкал. По словам зампреда правительства, по действующим сейчас нормативам, о которых «немногие знают», население в Центральной экологической зоне Байкала уже избыточно. Предполагается, что исследование проведёт Институт географии им. В. Б. Сочавы РАН. Его результаты покажут, сколько человек и в каких территориях могут постоянно жить или отдыхать. Работа учёных, по словам Виктора Кондрашова, должна стать основой для некого закона о туризме в Иркутской области, где будет предусмотрена возможность посещения разных территорий.

Взяв слово «как обычный турист», депутат Владимир Новожилов сказал, что на Байкале надо развивать пеший туризм. За образец экологического использования территории он предложил взять озеро Хубсугул в Монголии. «То, что сегодня происходит на Байкале — это варварство. Мы много лет говорим об очистных сооружениях и уборке мусора на том же Ольхоне. В итоге там невозможно находиться, а силами энтузиастов решить эту проблему невозможно — нужен государственный подход, — сказал парламентарий. — Нужно разработать те меры, которые позволили бы сохранить природу для наших потомков. Поэтому я против организации дорог и подстанций на озере Байкал».

Фото «Байкал Инфо».

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