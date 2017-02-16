Суд на 30 суток приостановил строительство моста на участке автодороги Тайшет — Братск

Арбитражный суд Иркутской области, рассмотрев заявление прокурора Чунского района в интересах неопределенного круга лиц, постановил привлечь ОАО «Дорожная служба Иркутской области» к административной ответственности по ч. 2 ст. 9.4 КоАП РФ (нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов). Деятельность по строительству моста через реку Зермокан на участке автодороги Тайшет — Братск в Чунском районе Приангарья приостановили на 30 дней. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе УФССП по Иркутской области.

Судебные приставы, получив постановление о назначении административного наказания, приступили к немедленному исполнению.

«В присутствии понятых на территории стройки они протянули оградительные сигнальные красно-белые ленты», — говорится в сообщении.

На сегодняшний день должностные лица УФССП по Иркутской области регулярно контролируют исполнение решения суда.