Дольщики «Казачьей горы» в Хабаровске: Встанем пикетом прямо перед зданием правительства

Хабаровск, 16 февраля, AmurMedia.

Провести массовый пикет прямо на площади Ленина перед зданием правительства Хабаровского края планируют отчаявшиеся дольщики второй очереди ЖК «Казачья гора» в том случае, если строительство не возобновится в ближайшие недели. Также изучается идея подачи заявления о проведении повторной прокурорской проверки или обращения в суд, сообщил корр. ИА AmurMedia дольщик-активист Денис Давыдов.

— Фридман периодически обещает что-то волшебное, но у него очень часто сложности с конкретикой, — саркастически отмечает дольщик Денис Давыдов. — А на нашей стройке давно тишина: ни света, ни рабочих. Пока там не заработают — не поверим.

«СамСтрой» — третий по счету застройщик второй очереди ЖК «Казачья гора, строительство которого началось в октябре 2007 года. Сдать дом автор проекта и первый застройщик компания «Мыс» обещалась в 2010 году, однако обещания не выполнила и в 2011 году обанкротилась. В 2014 году к дому подступилась приморская компания «Виола», но не смогла выкупить долгострой и ушла. Затем стройку выкупил «СамСтрой». В 2016 году застройщик добился получения гарантий правительства Хабаровского края на 100 млн рублей для завершения строительства.

Не так давно дольщики злополучного ЖК ознакомились с предварительными итогами прокурорской проверки. В действиях Фридмана не выявлено нарушений в части нецелевого расходования средств, в котором его подозревали Госстройнадзор и дольщики. Соответственно, оснований для возбуждения уголовного дела в прокуратуре также не нашли.